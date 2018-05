Música, disbauxa i emoció: La jornada gratuïta inaugura el Primavera Sound 2018

Un dels moments de la intensa primera jornada gratuïta del Primavera Sound 2018 Foto: José M. Gutiérrez

Javiera Mena, en la primera jornada gratuïta del Primavera Sound 2018 Foto: José M. Gutiérrez

El Primavera Sound ha inaugurat oficialment l'edició 2018 aquest dimecres, amb la ja tradicional jornada gratuïta prèvia al gruix d'actuacions que, des d'avui dijous fins dissabte, no paparà d'oferir propostes, una rere l'altra. Per això cal destacar que, malgrat ser una jornada de tempteig, el certamen no ha deixat res en el tinter, amb caps de cartell com els escocesos Belle and Sebastian o Spiritualized, amb la proposta corprenedora dels catalans Maria Arnal i Marcel Bagès i, especialment, amb la disbauxa fascinant de Yung Beef.Uns dels primers a actuar, en el marc de l'Auditori Rockdelux, han estat Arnal i Bagès, des d'on han interpretat cançons del disc 45 cerebros y un corazón (Fina Estampa, 2017), un dels més aclamats de la crítica del darrer any, col·leccionista de guardons i reconeixements de tota mena. L'àlbum compta amb cançons com Tú que vienes a rondarme, amb un concert –i un disc– que gira al voltant d'un concepte: la memòria. El record, l'oblit, el sotrac, l'emoció compartida, elements que han surat per l'escenari i que han fet les delícies del públic assistent.També amb intensitat, ha aparegut la proposta musical de Javiera Mena, un dels referents de l'actual electropop llatí, congregant a l'escenari del Primavera with Apple Music l'assistència d'un nombrós públic fidel. El millor preludi a la posterior actuació de Yung Beef, actuant sobre una gran gàbia que empresonava, a l'interior, una DJ. Un espectacle, un torrent de disbauxa i de sinceritat a flor de pell, d'actitud descontrolada i de música que connecta amb una manera de passar per la vida, sense deixar-se res a dins, sempre desvergonyidament.Per primer any el Primavera Sound s'ha sumat al protocol No callarem contra les agressions sexuals en espais d'oci nocturn privat, una mesura de l'Ajuntament de Barcelona pionera a l'Estat que dona continuïtat als estands antimasclistes ubicats a les principals festes de la ciutat i del front marítim durant el passat estiu. Sota el lema No callarem, la iniciativa busca visibilitzar i donar resposta a qualsevol tipus d'agressió sexual. El personal del punt d'informació compta amb eines per detectar situacions de possibles assetjaments i per atendre a qui pugui patir una agressió durant la nit.Es tracta d'un protocol que estarà present als principals festivals de música de la ciutat i a una desena de sales de concerts emblemàtiques. L'eina, presentada públicament a mitjans de febrer d'aquest any, també ve acompanyada d'una campanya de comunicació que és visible per a tots els assistents. No callarem busca reunir el compromís dels festivals i els usuaris de respectar la llibertat sexual, de donar resposta a les agressions i de promoure que tothom pugui gaudir de la festa i la música.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)