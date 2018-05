El Primavera Sound 2018 obre les portes en la jornada gratuïta al Fòrum

El Primavera Sound 2018 ha obert aquest dimecres les seves portes al Parc del Fòrum en la seva jornada gratuïta amb els escocesos Belle and Sebastian i Spiritualized -with Orchestra and Choir- com a plats forts d'aquest dia. Els catalans Maria Arnal i Marcel Bagès han estat un dels primers grups a actuar a l'Auditori Rockdelux aquesta tarda, quan anaven arribant al recinte del Parc del Fòrum els primers assistents al festival d'enguany. Arnal i Bagès, asseguts en una cadira i amb un fons vermell, han interpretat cançons del seu sorprenent disc '45 cerebros y un corazón' (Fina Estampa, 2017). Altres noms d'aquesta jornada són Javier Mena i Wolf Parade.Maria Arnal i Marcel Bagés han arribat al Primavera Sound per presentar l'àlbum amb què debuten. '45 cerebros y 1 corazón' presenta cançons pròpies que s'incorporen al seu projecte de remescla de gravacions de camp, arxius digitalitzats i fonoteques de la Península Ibèrica.L'àlbum compta amb temes com Tú que vienes a rondarme, single amb la subtil carícia electrònica del nord-americà Grey Filastine, fruit de la bona sintonia entre el duo i el seu productor, David Soler. El repertori del compacte gira al voltant d'un concepte: la memòria. '45 cerebros y 1 corazón' parla d'allò que recordem i d'allò que ens volen fer oblidar. De fet, el títol del disc prové d'una lletra que Maria Arnal va escriure en llegir la notícia de l'aixecament d'una fosa de la Guerra Civil a La Pedraja (Burgos).Maria Arnal i Marcel Bagés han estat recentment reconeguts amb el Premi Ciutat de Barcelona de Música pel seu segon EP, Verbena, escollit millor single estatal per la revista Rockdelux i obra artística de l'any segons els lectors del Time Out.Per primer any el Primavera Sound s'ha sumat al protocol "No callarem contra les agressions sexuals en espais d'oci nocturn privat", una mesura de l'Ajuntament de Barcelona pionera a l'Estat que dona continuïtat als estands antimasclistes ubicats a les principals festes de la ciutat i del front marítim durant el passat estiu. Sota el lema "No callarem", la iniciativa busca visibilitzar i donar resposta a qualsevol tipus d'agressió sexual. El personal del punt d'informació compta amb eines per detectar situacions de possibles assetjaments i per atendre a qui pugui patir una agressió durant la nit.Es tracta d'un protocol que estarà present als principals festivals de música de la ciutat i a una desena de sales de concerts emblemàtiques. L'eina, presentada públicament a mitjans de febrer d'aquest any, també ve acompanyada d'una campanya de comunicació que és visible per a tots els assistents. El "No callarem" busca reunir el compromís dels festivals i els usuaris de respectar la llibertat sexual, de donar resposta a les agressions i de promoure que tothom pugui gaudir de la festa i la música.

