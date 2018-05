Ferits de l'1-O al Bages identifiquen davant la jutge els guàrdies civils que els van agredir

Tres veïns de Fonollosa i un de Callús han declarat aquest dimecres com a perjudicats davant la magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Manresa que investiga les càrregues policials l'1-O al Bages. Segons ha pogut saber l'ACN, els testimonis haurien identificat als guàrdies civils que els van agredir. En tots quatre casos han assegurat que no van mostrar oposició i que van rebre cops o van ser arrossegats pels agents sense ser advertits prèviament. El Col·legi d'Advocats de Manresa, que lidera la demanda dels ferits, insisteix en el fet que els testimonis corroboren que els policies haurien de ser citats com a investigats en la causa malgrat que la jutge ja ho ha rebutjat.Una veïna de Fonollosa ha explicat que malgrat estar asseguda a 15 metres de l'entrada al punt de votació i no mostrar oposició, un agent, al que ha identificat i que assegura que no la va advertir abans, se la va endur tibant-la d'un canell. En deixar-la va caure i es va trencar el braç. Un altre, del mateix municipi, ha afirmat que després d'empentar-lo i tirar-lo a terra, va ser subjectat per cinc agents que li haurien donat un cop de puny a la cara i l'haurien trepitjat. L'home hauria assegurat que es trobava a l'exterior, sense barrar l'accés, quan la guàrdia civil ja havia accedit a l'interior. El tercer veí ha explicat que no el van deixar ni marxar caminant i que el van retirar entre quatre policies agafant-lo per les extremitats. Com a conseqüència, li van torçar el canell.Tots tres, en veure les imatges de la jornada, han estat capaços d'identificar els agents malgrat que no duien la corresponent identificació.Pel que fa al veí de Callús ha corroborat el testimoni de l'alcalde del seu municipi, Joan Badia, que assegura que va caure a terra en ser empentat pels agents. Un comandament del cos policia va assegurar, en la investigació pels mateixos fets, que el batlle en realitat es va entrebancar amb un noi que passava just per darrere seu. El veí ha explicat que en el seu cas va rebre diversos cops amb els escuts i les porres dels agents, i ha dit els números d'identificació dels policies que el van colpejar –a Callús sí que anaven identificats. També ha relatat que va poder veure com es va arribar a trencar un escut a l'esquena d'una persona.Des del Col·legi d'Advocats de Manresa, el lletrat David Casellas ha assegurat que els testimonis d'aquest dimecres corroboren que es podrien citar en qualitat d'investigats als agents que han identificat els perjudicats per les presumptes agressions. Cal recordar, però, que la jutge va rebutjar-ho al·legant que no hi va haver excés policial. El Col·legi d'Advocat va presentar recurs a la decisió que la magistrada no va admetre a tràmit, raó per la qual va presentar-ne un altre de queixa a l'Audiència de Barcelona que encara no ha tingut resposta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)