Barcelona diu adeu als cotxes de cavalls de la Rambla

Els cotxes de cavalls circulant pel centre de Barcelona ja són història. L'Ajuntament no ha renovat la concessió a l'empresa que encara tenia permís per oferir aquest servei des de la Rambla. La decisió implica que les calesses ja no poden continuar passejant turistes i barcelonins a partir d'aquest divendres. La prohibició s'aplica a aquesta activitat perquè té una finalitat lucrativa, i no afecta les festes populars com Sant Medir o els Tres Tombs. La desaparició dels cotxes de cavalls es va fer pública a mitjans de novembre , quan la tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, va afirmar que l'hípica que gestiona Alexandre Pujadas no podria continuar oferint passeigs a partir d'aquest 1 de juny. Des de l'anunci, es va reduir l'activitat de les calesses, i la companyia que encara tenia la concessió va decidir passar de dues a una. Durant els darrers mesos només ha resistit un dels conductors, que ara es quedarà a l'atur. Pujadas ha evitat valorar la finalització forçada de l'activitat.En opinió de la tinent d'alcalde, "no té sentit mantenir aquesta activitat i la tracció animal amb finalitats lucratives", va afirmar a la comissió municipal d'Urbanisme del novembre en resposta a la líder de la CUP, María José Lecha, que li va reclamar eliminar aquesta atracció. Sanz també va recollir l'anunci a través de Twitter. "Barcelona és una ciutat amiga dels animals", va subratllar, cosa que va aplaudir l'animalista Leonardo Anselmi. L'activista va enviar les seves "més enèrgiques felicitacions" al govern d'Ada Colau per la decisió.Fa dos estius va morir un cavall i el cas va encendre la polèmica al voltant d'aquest transport. En una entrevista amba finals de l'estiu passat, el xòfer que ha continuat fins al darrer dia, Jordi Torres, va defensar que els cavalls "no estan maltractats" . Segons ell, la mort d'un dels animals va succeir just abans d'arribar a l'hípica de Pujades, a Montjuïc.El cavall va caure desplomat quan tornaven a l'hípica. "Va ser arribant a la Foixarda, quan faltaven 100 metres", va rememorar. "Potser tenia una malaltia i no ho sabíem", va lamentar, i va recordar que una persona també pot tenir un atac de cor fulminant sense previ avís. "Li pot passar a qualsevol", va afirmar. Torres va començar com a conductor fa més de tres dècades, quan tenia 16 anys.

