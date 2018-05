La cúpula del PNB decidirà dijous el vot a la moció després d'escoltar Sánchez

El EBB se reunirá mañana jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto en la moción de censura. EAJ-PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato Pedro Sánchez. — EAJ-PNV (@eajpnv) 30 de maig de 2018

El PNB no decidirà fins dijous el seu sentit de vot en la moció de censura que presenta Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. La direcció dels nacionalistes bascos es reunirà de forma extraordinària després d'escoltar el secretari general del PSOE i serà llavors quan dirimirà si li dona suport o no en la votació que tindrà lloc divendres.Així ho ha anunciat el partit en una piulada aquest dimecres a la tarda en què ha concretat que "comunicarà la seva decisió després d'escoltar les motivacions del PSOE per presentar la moció i conèixer els compromisos que adquireix el candidat Pedro Sánchez". Després que ERC i PDECat prevegin donar el seu suport , al que se li suma el de Podem i les seves confluències, els vots afirmatius del PNB són imprescindibles per fer prosperar la moció.El govern espanyol admet que el PNB no li ha transmès què votarà divendres, malgrat que van ser els nacionalistes bascos els que van permetre aprovar els pressupostos generals de l'Estat escassament fa una setmana -amb un suport que tampoc no es va concretar fins al darrer moment -. Tot i això, mantenen converses de darrera hora amb la Moncloa, igual que amb el PSOE, qui intentarà aconseguir el seu aval en el discurs de Sánchez.El líder dels socialistes subratllaran el cost polític de seguir mantenint a la Moncloa el president d'un partit "corrupte" com acredita la sentència del cas Gürtel . L'assessoren alguns dels seus col·laboradors més pròxims, entre els quals el secretari d'organització, José Luis Ábalos, qui obrirà dijous el debat presentant la moció davant el ple del Congrés, i la portaveu parlamentària, Margarita Robles, que intervindrà en el torn reservat als grups perquè fixin posició.Des del seu entorn, avancen que la intervenció de Sánchez serà "honesta", "directa" i se centrarà en demanar el suport als grups sense contrapartides. S'obrirà a pactar amb els partits la convocatòria de les pròximes generals, però no podrà oferir una data concreta, més enllà d'un horitzó electoral. "Moció censura, estabilitat i eleccions", és el full de ruta que el líder socialista ha establert, motiu pel qual vol atendre a la situació de l'estat abans de posar data als comicis.Pel que fa a ERC i el PDECat, l'entorn de Sánchez assegura que no rectificarà els insults a Quim Torra que van coure a l'independentisme, ni li farà cap concessió. Per contra, mantindrà la defensa de la Constitució i una sortida política al conflicte. De fet, en les darreres setmanes, el socialista ha radicalitzat la seva posició i ha proposat reformar el codi penal per equiparar els impulsors del procés amb rebels, ha plantejat intervenir TV3 i ha demanat reformar la llei per obligar a prometre la Constitució en les preses de possessió.

