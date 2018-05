L'Ateneu suspèn la convocatòria del Premi Crexells i obre un procés de reflexió

La succesió "frenètica" dels fets

Premi Crexells: la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi. — Vicenç Pagès Jordà (@WhistPlayers) 29 de maig de 2018

Potser el més adequat hauria estat que el #PremiCrexells aquest anys hagués quedat desert. Vist que l'@ateneubcn vol seguir endavant, m'estimo més retirar "Els vells amics" d'entre les obres finalistes. — Sílvia Soler Guasch (@ssolerg) 29 de maig de 2018

"La cultura necessita més generositat i menys política"

Els 11 finalistes del Premi Crexells 2018:

La crisi al Premi Crexells arriba a la seva fi, almenys de moment. Aquest dimecres, la Junta de l’Ateneu Barcelonès ha emès un comunicat on declara que acorda suspendre la convocatòria del guardó i obre "un procés de reflexió que permeti mantenir el prestigi del degà dels premis literaris del nostre país". La Junta també demana disculpes "a totes les persones afectades en aquest procés" i afegeix que "tenim present i hem recopilat tots els comentaris, crítiques i propostes de millora que heu exposat a les xarxes socials o tramès via carta", unes aportacions que seran tingudes "en compte per esmenar els errors comesos".Els esdeveniments es desencadenaven al llarg d'aquest dimarts, en unes 24 hores frenètiques: primer, amb la indignació del sector pel que fa al sobtat canvi a les bases del jurat i, tot seguit, amb la retirada de cadascuna de les obres finalistes. Un total d'onze. La polèmica s'afegeix a la que ja hi va haver l'any passat, quan va guanyar una novel·la autoeditada: Crui. Els portadors de la torxa, de Joan Buades El dimarts ha estat frenètic. Els autors han anat anunciant que abandonaven la llista, amb la consegüent reacció d'editors i de diversos agents implicats. La polèmica s'ha desencadenat després que l'Ateneu Barcelonès emetés un comunicat on afirmava que el jurat del Crexells prenia la decisió d’introduir quatre títols més a la llista dels set finalistes que ja hi havia. Aquesta llista es va donar a conèixer el 3 de maig i el nou comunicat de l'entitat implicava una vulneració de les les bases del premi La primera en fer un pas endavant i abandonar la cursa era Tina Vallès, nominada al premi per La memòria de l'arbre. L'escriptora emetia un comunicat a Twitter on explicava la seva decisió "en veure que no es respecten les bases del premi, i en adonar-me (...) que la participació popular ha estat escassíssima". El text acabava amb la consideració que la decisió presa pel jurat no beneficia "ningú, ni els autors, ni el premi".En aquest mateix sentit es manifestava Vicenç Pagès Jordà, el darrer en "abandonar" i un dels autors afegits a darrera hora –"la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi"–, i Raül Garrigasait, que també anunciava que retirava la seva novel·la Els estranys (flamant Premi Òmnium i també darrer Premi Llibreter) de la terna de finalistes.Qui també optava per retirar la seva candidatura era Enric Umbert, autor de L'últim passatge de Walter Benjamin, que rebutjava participar-hi pels canvis en les bases. Considerava que "una modificació a meitat de cursa no és seriosa ni ajuda al seu prestigi alhora que un menyspreu per aquelles persones i entitats que van emetre el seu vot", escrivia. Sílvia Soler, Teresa Muñoz, Max Besora, Carme Martí, Marcel Fité, Alfons Cama, J.L.. Badal i, finalment, Vicenç Pagès Jordà, també retiraven les seves obres. Onze d'onze.La renovació del premi havia estat liderada per Gemma Calvet, vicepresidenta de l’entitat, que manifestava aquest dimarts que per a "tots aquells que estimem l'Ateneu, el prestigi del Crexells i la literatura catalana, avui és un dia trist. La cultura mereix generositat, comprensió i menys política". També recalcava que "el jurat, encertat o no, va actuar de bona fe ampliant reconeixements", i que la decisió d'incloure quatre obres més es va prendre per la "molt baixa" participació en la votació popular, que no ha arribat al 4% dels socis.La decisió del jurat d'ampliar els finalistes es va prendre per unanimitat dels presents i prèvia deliberació sobre la llista d'aspirants, com recull aquesta comunicació de l'Ateneu Barcelonès . A la reunió hi van assistir Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla i Enric Sòria. Carme Riera i Rafael Argullol no hi eren presents. La trobada va comptar amb la presència de la vicepresidenta primera de l'Ateneu, Gemma Calvet, que va actuar com a secretària.Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya, de Max Besora (Editorial Males Herbes)Des del balcó, de Teresa Muñoz (Amsterdam)El camí de les aigües, de Carme Martí (Amsterdam)Els estranys, de Raül Garrigasaït (Edicions de 1984)Els vells amics, de Sílvia Soler (Columna)Escacs d’amor i de mort, de Marcel Fité (Edicions Salòria)La memòria de l’arbre, de Tina Vallès (Llibres Anagrama)Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, de Josep Lluís Badal (Editorial Rata)L’olor de la seva pell, d’Alfons Cama (Editorial Gregal)L’últim passatge de Walter Benjamin, d’Enric Umbert (Edicions 62)Robinson, de Vicenç Pagès Jordà (Editorial Empúries)

