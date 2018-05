L'unionisme prepara la seva primera demostració de força contra el Govern Torra

Les principals entitats unionistes preparen la primera demostració de força al carrer després de la constitució del Govern Torra, segons ha pogut saber Nació Digital. Fa dies que representants d'associacions espanyolistes mantenen contactes intensos per aconseguir un èxit de mobilització a Barcelona. Les entitats que han pres el lideratge de l'organització són la plataforma Tabàrnia i D'espanyols i catalans, les que han demostrat més capacitat d'arrossegar gent.La manifestació està prevista per a mitjan de juny, probablement el diumenge 17. En els estrategues de l'unionisme es considera crucial "rebre" el Govern de Quim Torra amb una gran concentració que serveixi per "marcar una línia vermella" al nou executiu. Es vol traslladar al Govern que l'espanyolisme està vigilant i exigeix als governants sobiranistes que es moguin dins de la legalitat espanyola.

