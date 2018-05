ERC i el PSC reclamen a Colau reobrir la Platja de l'Eixample

ERC i el PSC han reclamat al govern d'Ada Colau que reobri la Platja de l'Eixample, la piscina pública que cada estiu funcionava als Jardins de la Torre de les Aigües de Barcelona , després que l'Ajuntament hagi decidit no renovar la concessió a l'associació que la gestionava davant de les queixes reiterades d'una veïna per soroll. Els dos grups municipals han avançat que faran la petició a les pròximes comissions municipals del juny. A més, a través de les xarxes socials s'ha endegat una iniciativa per reclamar la reobertura de l'equipament La regidora republicana Trini Capdevila ha assegurat que "no és admissible que el govern municipal clausuri l'espai per les queixes d'un sol resident", i ha recordat que al districte de l'Eixample no hi ha equipaments com aquest per als infants. Capdevila ha donat el suport als veïns que s'han manifestat contraris al tancament, i ha demanat explicacions al govern per "la manca d'informació" als usuaris de l'espai sobre la clausura.ERC també ha defensat la funció social que compleix aquesta piscina. "Molts nens i nenes durant l'estiu no poden sortir de la ciutat, i amb la Platja de l'Eixample tenien accés a un lloc d'esbarjo segur i adequat. Demanem al govern que recapaciti", ha demanat Capdevila.Per la seva banda, la portaveu adjunta del PSC Barcelona i exregidora de l'Eixample, Montserrat Ballarín, ha ressaltat que "es tracta d'un servei arrelat i prou conegut per tota la ciutat, al qual accedien precisament les famílies amb menys capacitat econòmica, les que no marxen de vacances a l'estiu".La socialista ha exigit impulsar el pla d'actuació de mesures per la contenció del soroll acordat l'any passat des de l'equip de govern, del qual el PSC en va formar part fins al novembre. El pla es va elaborar després d'un procés de diàleg amb els veïns a causa de les queixes pel soroll. "L'estiu passat es va donar resposta a la queixa veïnal pels sorolls obrint un expedient i realitzant els estudis sonomètrics pertinents", ha explicat Ballarín.El pla d'acció elaborat implicava reduir la contaminació acústica mitjançant una disminució de l'aforament de les 370 persones permeses a 200, una redistribució d'espais i la reducció de la programació de casals en favor de les famílies."En cap cas es va plantejar mai el tancament de l'activitat com a solució al soroll", ha criticat Ballarín, que ha considerat que "deixar sense serveis públics necessaris per al veïnat no és la solució per a resoldre la contaminació acústica, i més amb les possibilitats tècniques, tecnològiques i d'organització a l'abast per tal de pal·liar les molèsties".

