La Cecot demana al nou Govern que esgoti la legislatura per traslladar confiança al sector econòmic

La Cecot demana al nou Govern de Quim Torra que "esgoti la legislatura per proporcionar l'estabilitat que Catalunya necessita, traslladar un missatge de confiança al sector econòmic i afavorir la creació i consolidació d'empreses".En un comunicat la patronal ha celebrat que finalment s'hagi conformat un nou executiu i ha indicat que espera que pugui iniciar els diàlegs, negociacions i acords necessaris per implementar mesures que permetin recuperar "la plena normalitat de les institucions catalanes" i recolzar el creixement econòmic. Així mateix, expressa la seva confiança en els nous consellers ja que afirma que compten amb "trajectòries professionals que avalen el seu coneixement sobre l’àmbit en el que hauran de prendre decisions de país".La Cecot ha advertit que a partir d'ara es mantindrà atenta a les propostes del nou Govern, i en especial a totes aquelles propostes en matèria de polítiques per incentivar el creixement econòmic, per reduir l’atur i polítiques de caire social. La patronal demana al nou executiu que aposti per polítiques econòmiques d’impuls i internacionalització de les empreses i per estratègies que fomentin la innovació.

