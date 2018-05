El Castell de Miravet abraça l’univers Tolkien aquest cap de setmana

Durant estos dos dies el castell de Miravet s’omplirà d’activitats, adreçades a totes les edats i públics, relacionades amb el fantàstic món del Senyor dels Anells, creat per l’escriptor John R. R. Tolkien. Serà els dies 2 i 3 de juny en la segona edició d’una proposta que vol apropar el públic més jove al castell de Miravet, un dels elements més destacats del patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre.El programa d’activitats comptarà entre altres al·licients amb una recreació del saló del tron de Góndor a l’església del castell o una gimcana seguint la història del Senyor dels Anells. També hi haurà una exhibició d’esgrima, conta contes amb titelles, tallers d’escriptura èlfica, de goma EVA i d’objectes fets amb feltre. Les activitats es completaran amb la projecció d’un “fan film” sobre la història del personatge Gollum.El Senyor dels Anells al Castell de Miravet està organitzat per l’entitat Smial de Lorien, de la Societat Tolkien Espanyola, amb la col·laboració l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i l’Ajuntament de Miravet, i celebra la seua segona edició després de l’èxit de participació de l’any passat.Totes les activitats són gratuïtes. L’horari d’obertura del monument és de les 10:00 a 19:00 hores i els preus de l’entrada són: 3,50 euros (normal), 2,50 euros (reduïda) i 1,50 euros (reduïda especial).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)