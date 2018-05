Els veïns del bloc on va morir un home electrocutat a Sabadell no podran tornar en setmanes

Mossos d'Esquadra i tècnics, aquest dimarts a l'edifici afectat. Foto: Albert Segura

Entre aquest dimecres i dijous, tècnics dels departaments d'Acció Social i d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell es reuneixen amb el veïnat dels deu pisos de què consta l'immoble on divendres passat va morir un home electrocutat mentre es dutxava . La intenció és acompanyar-los i assessorar-los mentre no poden tornar a casa, una cosa que s'allargarà setmanes.A hores d'ara, 13 persones, que corresponen a 3 famílies diferents, estan reallotjades en pensions, mentre que les 14 persones restants conviuen temporalment amb familiars i amics. Aquest dimecres ha tingut lloc una reunió a l'Ajuntament entre tècnics municipals de diversos departaments i representants dels Mossos, de la Generalitat de Catalunya, dels Bombers de la Generalitat i de l'empresa subministradora de fluid elèctric, Endesa.De la reunió es desprèn que, paral·lelament al procés d'instrucció judicial que ha de determinar la causa del traspàs, caldrà valorar i renovar la instal·lació elèctrica de l'edifici i, si s'escau, dels habitatges, per poder garantir així la seguretat de l'immoble. En aquests moments es treballa en la hipòtesi que el veïnat no pot tornar als seus habitatges de manera imminent, sinó que trigarà unes setmanes a fer-ho.