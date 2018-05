La UAB, primera universitat catalana que instal·la una caldera de biomassa

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estrenat aquest dimecres una caldera de biomassa al campus, sent la primera universitat de Catalunya que instal·la un sistema d'aquestes característiques. S'ha col·locat a les instal·lacions del Servei d'Activitat Física (SAF) i subministrarà energia calorífica: escalfarà la piscina, l'ambient i l'aigua de les dutxes, en un equipament que fan servir uns 6.300 usuaris.La caldera, amb una potència de 500 quilowatts, consumeix 532 tones d'estelles anuals, que suposen aproximadament 40 hectàrees de bosc amb gestió forestal sostenible. Això significa deixar d'emetre 284 tones de CO2 anuals en substituir el gas per biomassa.La instal·lació d'aquesta caldera a la UAB està emmarcada dins el projecte Boscos del Vallès , promogut pel Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), que té com a objectiu principal reduir el risc d'incendis forestals a través de la dinamització del mercat de compravenda, que a la vegada crea ocupació i desenvolupament local.El president del CCVOC, Ignasi Giménez, ha assegurat que “aquesta caldera estarà alimentada a través de producte de quilòmetre zero: fusta de la nostra comarca". D'aquesta manera, això permetrà dues coses: d’una banda "incentivar un mercat privat de compra venda de fusta –tenint en compte que el 89% de la superfície forestal és privada- i generar un impacte positiu en els boscos i en la prevenció d’incendis. A més, també fomentem un nou model econòmic basat en l’economia circular”.La inauguració d'aquesta caldera de biomassa se suma a l'altra, posada en marxa aquest dilluns, a l'edifici de l'Hospital de Terrassa

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)