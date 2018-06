Demorar el judici als presos: una oportunitat per a l'independentisme?

Llarena va obrir la porta a rebaixar el delicte de rebel·lió a sedició, en cas que aquest primer no es pogués acreditar

L'advocat d'Oriol Junqueras i Quim Forn, Andreu Van den Eynde Foto: Adrià Costa

Andreu Van den Eynde, advocat de Junqueras i Romeva, denuncia que els interrogatoris a testimonis sobre ideologia, què voten i què pensen són constants

La setmana ha estat marcada per la difusió de les imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a Estremera . Però més enllà del debat sobre la vulneració dels drets dels presos, hi ha una altra qüestió que inquieta més els advocats i les famílies: com es pot garantir la seva defensa i com afecta aquest objectiu al calendari del judici.Que el Tribunal Suprem decideixi demorar el judici dels líders independentistes més enllà d'octubre o novembre -quan s'esperava- podria semblar una mala notícia per als presos i les famílies, o una nova oportunitat per desmuntar el relat espanyolista i assegurar un procés garantista judicialment. Així ho veuen algunes de les defenses dels presos i exiliats, que consideren que la causa instruïda pel magistrat Pablo Llarena no se sosté en proves, i que pot acabar caient per sí sola, segons expliquen aEls advocats subratllen que es tracta d'un procediment del tot "irregular" i amb múltiples fronts oberts que vulneren el dret a la defensa. De fet, indiquen, la justícia espanyola està jugant precisament amb això. Agilitzar la instrucció de la causa, és a dir, la investigació i recopilació de proves, no és una mala opció per a ningú. Però si aquest recull de proves es fa de manera irregular, segons denuncien, la cosa canvia totalment.Així doncs, més temps d'instrucció es converteix en una oportunitat per a les persones processades, ja que es pot traduir en més dies per desmuntar el discurs de violència en què se sustenta el delicte de rebel·lió -i que diferents estaments judicials europeus ja estan posant en dubte-, així com altres acusacions, com la de malversació o prevaricació. Ara bé, caldria acabar prèviament amb el càstig afegit de la presó provisional. Si es demora el judici, el gest de l'alliberament és imprescindible.De fet, han recordat els advocats consultats, durant les últimes setmanes el Suprem ja ha obert la porta a rebaixar el delicte de rebel·lió a sedició o conspiració per a la rebel·lió, en cas que aquest primer no es pogués acreditar. Llarena ho va posar per escrit en una interlocutòria enviada als tribunals alemanys on confirmava el processament del president a l'exili, Carles Puigdemont. Malgrat que es va entestar en refermar la rebel·lió, reconeixia primera vegada -sota supòsit- que potser el delicte no se sostenia.En "cas hipotètic que no s'acreditessin aquests delictes" -de rebel·lió-, avisava Llarena, la causa no s'hauria d'arxivar, sinó que els processats podrien ser jutjats per aquests altres dos supòsits. Així, el magistrat trobava la manera de mantenir la causa oberta, amb una acusació menor.Que es tracta d'un procés on no es respecten les garanties processals i jurídiques ho va assegurar fa uns dies des del Parlament Europeu amb seu a Estrasburg l'advocat de Quim Forn i Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde . Segons va dir, la majoria de proves s'havien obtingut en una causa "iniciada arran d'una notícia d'un diari" i en què un jutge va ordenar "una investigació secreta on es van intervenir telèfons mòbils". Es tracta, va precisar, del que els juristes anomenen una causa general en la qual "no s'investiguen fets, sinó persones".Els principals mètodes de recollida de proves, a més, son per via extrajudicial, va lamentar Van den Eynde, principalment a través de la Guàrdia Civil, que ja ha realitzat diversos informes arran d'entrades i registres en cases particulars i seus institucionals d'entitats i del Govern. En aquests, les defenses no poden ser-hi presents i, per tant, no es pot garantir el dret a la defensa dels independentistes: "Això està passant a dia d'avui a l'Estat".Per altra banda, va denunciar, hi ha el cas dels testimonis que declaren en el procés d'instrucció. "El primer que els hi pregunten és si són independentistes i si van votar al referèndum", va explicar l'advocat als eurodiputats. En aquest sentit, va assegurar que, per a Llarena, "hi ha gent que té una credibilitat i que la porta o no de casa per qui és, i altra que no en té cap". Per tant, va lamentar, "els interrogatoris sobre ideologia en aquesta causa són constants, sobre què votes, què penses i, sobretot, si renuncies".No és fàcil per a les famílies plantejar un possible allargament de la mesura de presó provisional. Sense data per al judici, "la condemna es fa infinita", expliquen a, ja que s'esfuma l'horitzó de la sortida i s'allarga el que defineixen com un "patiment constant".Els familiars, però, assumeixen que l'única manera de fer justícia serà aconseguir desmuntar el relat espanyol. "La rebel·lió només es pot justificar amb actes de violència contra l'Estat, i està clar que cap dels consellers ni l'expresidenta del Parlament han utilitzat la violència", assegurava en una entrevista la parella de Raül Romeva, Diana Riba . Per tant, si s'allarga la instrucció, el temps pot arribar a donar avantatge: "Si em diuen que s'allarga, m'imagino més temps per deconstruir aquest relat que han creat sobre el fet que els catalans som violents, quan no hi ha cap imatge que ho demostri".

