Adif i Renfe tornen a incomplir el 2017: no executen el 27% d'inversions aprovades a Catalunya

Més d'un de quatre euros pressupostats per Adif i Renfe a Catalunya el 2017 no van arribar a gastar-se. Així es desprèn de l'informe d'execució pressupostària del ministeri d'Hisenda , fet públic aquest dimecres, segons el qual aquestes dues empreses públiques només van arribar a executar 165,5 milions dels 225,4 milions previstos a Catalunya en els comptes de l'Estat de l'any passat, un 73,4% del total.Una xifra substancialment superior a la del 2016 -quan Adif i Renfe només van gastar 58,8 milions dels 227,4 milions previstos-, però igualment lluny del total de recursos habilitats. Tot i això, analitzades per separat, Renfe -que gestiona els trens- sí que va executar fins i tot 8 milions més dels 93 milions d'euros pressupostats, però Adif -que gestiona les vies i les estacions- no va fer ús ni de la meitat dels 132,4 milions que tenia disponibles.Pel que fa a Adif-Alta Velocitat -que gestiona els TGV-, la inversió executada va ser de 146 milions, el 85,1% dels 171,6 milions que li tenien reservats els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat. Incloent aquesta tercera empresa pública, la inversió total en infraestructures ferroviàries a Catalunya ascendeix a 396,9 milions, el 78,5% del que marcaven els comptes, però quasi el doble de la inversió executada el 2016.Si s'amplia el focus de l'anàlisi de l'execució pressupostària, la inversió finalment realitzada a Catalunya va pujar el 2017 fins a 901,8 milions d'euros, un 81% dels 1.114 milions previstos en els pressupostos. Gairebé un 20% dels recursos, per tant, no van arribar a gastar-se. Tot i que el grau de compliment és superior al del 2016 -quan tan sols es va gastar el 56,3% d'allò pressupostat-, Catalunya es queda uns sis punts per sota de la mitjana de territoris de règim comú, ja que aquesta va situar-se en un 87,2% d'execució.El percentatge d'execució va ser a la Comunitat de Madrid quasi 37 punts superior a la catalana, elevant-se fins al 117,8%, uns 1.031,5 milions, molt per damunt d'allò pressupostat. Tot i això, encara va ser més alt a Aragó (139,2%) o Castella-la Manxa (119,6%). L'Estat també va gastar més del previst a Múrcia (110,8%). Per contra, el grau de compliment ha estat especialment baix a Cantàbria (46%), les Canàries (59,8%) o La Rioja (67,2%).Entre els organismes estatals amb un percentatge superior d'incompliment amb Catalunya, destaca Ports de l'Estat, que tan sols va executar-hi 69,8 milions dels 197,4 milions previstos en els comptes -un 35,3%-. El consorci de la Zona Franca també va gastar molt poc, només un 41,5% dels 10,2 milions pressupostats. En canvi, Enaire -que gestiona els aeroports- va executar un 84,1% dels 52,7 milions previstos i la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre va invertir 169,7 milions, tot i que, en principi, només tenia 158,8 milions disponibles.

