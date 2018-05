Eleccions a la vista

A les nou del matí, estan citats els 350 diputats del Congrés, també Mariano Rajoy i els seus ministres, per debatre la moció de censura presentada pel líder del PSOE, Pedro Sánchez. El debat començarà sense que res estigui clar. Ahir, a Madrid, els socialistes i Podem feien córrer que Rajoy dimitiria al vespre o que ho faria avui a primera hora del matí. Intentaven crear un marc que els afavorís i fes encara més evident la situació de debilitat del cap de l'executiu, al capdavant d'un partit corcat per la corrupció i la ineficàcia política per abordar grans desafiaments polítics com ara el procés català.Difícilment, però, Rajoy mourà fitxa abans de saber què fa la direcció del PNB, dividida entre el sector més sobiranista i el més autonomista . El pèndol patriòtic de nou. Els nacionalistes bascos saben que, si fan caure Rajoy en coalició amb el PSOE, Podem i els independentistes, es queden sense pressupostos (el PP els tombarà al Senat -encara que siguin els seus- i Sánchez no té els vots al Congrés per aixecar el veto) i donen ales a Ciutadans.Per contra, es veuen capaços d'arrencar a Rajoy un compromís que persones de l'entorn presidencial no el descartaven: abans que els bascos el tombin, podria pactar amb ells ( i potser també amb Ciutadans ) convocar eleccions a la tardor o a la primavera, coincidint amb les municipals, europees i autonòmiques. Per ells, com més tard, millor. Un calendari, en tot cas, que impactaria sobre el català, més després que Quim Torra i Carles Puigdemont especulessin fa uns dies amb eleccions al Parlament a la tardor. Sánchez té al sarró els vots de Podem i d'ERC i el PDECat, a més de Bildu . Als catalans no els pot fer cap concessió, més enllà d'apartar Rajoy i oferir diàleg, però tampoc els pot violentar ensenyant la seva cara de coautor de les polítiques de repressió. El dubte, raonable, és si tot plegat servirà perquè alguna cosa canviï a Espanya. opina que no . De la moció de censura, i en concret de com l'encara l'esquerra espanyola, també n'opina . Del debat, que arriba precedit per una enorme tensió, n'estarem molt atents tot l'equip dei servidor us anirà fent comentaris al minut a minut que obrirem. Aquí us deixo la crònica que, des de Madrid, faper afrontar el debat ben informats.



Termòmetre empresarial. Avui comencen també les jornades del Cercle d'Economia a Sitges. Hi assistirà Quim Torra, malgrat el malestar evident a Junts per Catalunya amb l'entitat per la nul·la sensibilitat demostrada davant la repressió. No hi aniran Pablo Iglesias, Albert Rivera, ni Pedro Sánchez (ho havien de fer demà) i Mariano Rajoy ho farà dissabte, si no prospera la moció de censura. Serà, però, un bon termòmetre, i el posarà Pep Martí, per saber com viuen el moment els empresaris. De moment, les borses i la prima de risc han reaccionat amb pànic davant la possibilitat que prosperi la moció de censura. Hi haurà, com sempre, crides al diàleg i a la tercera via. Les dades, però, segueixen sense acompanyar-la: Roger Tugas explica que, de nou, Adif i Renfe incompleixen i van deixar d'executar el 27% de les inversions (minses) pressupostades el 2017 a Catalunya.





Vist i llegit

Ferran Casas i Manresa

Ja fa quatre anys que va esclatar el conflicte intern a Ucraïna entre el sector pro-rus i el pro-occidental. Un xoc ara enquistat que va deixar la ciutat de Donetsk sota control dels primers, que l'han subsumit en un estat caracteritzat per una perifèria més buida, artilleria com a banda sonora de fons, un toc de queda nocturn, carrers nets, símbols soviètics al costat d'hotels de luxe, controls fronterers, expedicions per cobrar les pensions... És el panorama que descriu sobre el terreny en aquest reportatge la corresponsala El País sobre la capital de l'autodenominada República Popular de Donetsk.Enric Millo va ser ahir al Círculo Ecuestre, on se'l va acollir amb l'escalf que, sens dubte, mereix el virrei. Entre el públic, dirigents del PP i els honorables socis de l'entitat. Un dels temes de sobretaula va ser el document del Cercle d'Economia fet públic dilluns , en què es proposa elevar l'Estatut al rang de Constitució nacional i blindar les competències catalanes. Alguns dels empresaris presents van posar a caldo el Cercle i un d'ells va dir que "això és premiar els separatistes".Però fins i tot allà hi ha diferències. Un soci es queixava del nou president de l'Ecuestre, Alfons Maristany, en considerar-lo més "tou" que el seu predecessor, Borja García-Nieto.Tal dia com avui se celebra el, una jornada instaurada per l'Organització Mundial de la Salut i que enguany es dedica a ressaltar l'impacte d'aquesta droga sobre el medi ambient i el desenvolupament econòmic. A Catalunya, unes 70.000 persones el deixen cada any, però encara hi ha un milió i mig de fumadors. Segons els darrers estudis, el tabaquisme provoca un mort cada hora a Catalunya. Unes dades per reflexionar, malgrat que, en els darrers anys, han evolucionat de forma positiva.El 31 de maig de 1925 va nàixer a Casas Altas, una població del Racó d'Ademús, al País Valencià, l'escriptor i periodista, que va morir a Barcelona el 2007, deixant una obra rellevant i una fundació que en reivindica el llegat. Candel va arribar amb dos anys a Barcelona i es va instal·lar a les barraques de Montjuïc. De formació autodidacta, va aprendre català i començar a escriure en mitjans de comunicació com ara Destino. La seva principal obra, entre nombrosos assajos i novel·les, és Els altres catalans, una aposta per la integració de la immigració que va presidir la política del catalanisme en aquest àmbit. Candel va ser senador del PSUC i regidor de Cultura a l'Hospitalet. Abans de morir, va rebre reconeixements. El documental Paco Candel, l'altre català, que podeu veure aquí , ens apropa a la seva figura.

