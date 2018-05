Torra situa com a «objectiu vital» restituir durant la legislatura els exiliats i empresonats

El president Quim Torra, Toni Comín i Lluís Puig davant de la Casa de la República Foto: Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha situat com a "objectiu vital" de la legislatura restituir els consellers exiliats i empresonats que van ser cessats pel 155 i que finalment no formen part de l'alineació del nou executiu català. Torra ha fet aquestes consideracions després de visitar Lluís Puig, Meritxell Serret i Toni Comín a Waterloo, a l'anomenada Casa de la República, just un dia després de nomenar els nous consellers que agafen el relleu dels exiliats i empresonats triats en un principi.Als relleus dels exiliats -Laura Borràs (Cultura) i Alba Vergés (Salut)- els ha demanat que mantinguin un contacte fluïd amb els antecessors en el càrrec per tal d'aprofitar "totes les capacitats". Ell mateix ha admès que manté converses diàries amb Carles Puigdemont, que és a Berlín a l'espera que es resolgui la seva situació judicial.El president de la Generalitat també s'ha pronunciat sobre la moció de censura que lidera Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, en la qual previsiblement els partits independentistes votaran a favor de fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa. Torra ha indicat que primer cal escoltar el discurs del líder del PSOE per veure quines són les propostes que desgrana en relació a Catalunya. El president ha volgut deixar clar, en tot cas, que la situació al país és greu perquè hi ha persones empresonades i exiliades.Durant aquest matí, Torra ha mantingut una reunió a través de videoconferència amb Puigdemont i la direcció del PDECat per tal de fixar posició sobre la moció. La votació final depèn en bona mesura del PNB, que la setmana passada va aprovar els pressupostos del PP i li va donar gasolina per esgotar la legislatura.El dirigent de JxCat s'ha referit aquest dimecres a les paraules que va dir ahir Alfonso Guerra, exvicepresident del govern espanyol i dirigent històric del PSOE, en les quals el va qualificar de "nazi" . El president de la Generalitat, des de Bèlgica, ha avançat que presentarà una querella per difamacions contra Guerra per haver fet aquestes declaracions. Fa una setmana ja va anunciar que estudiaria mesures legals contra les persones que a les xarxes van proferir insults contra la seva filla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)