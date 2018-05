Citats a declarar dos policies per «l'agressió» al president d'ERC durant l'1-O a Tarragona

Sergi Albarran va presentar una denúncia el 2 d'octubre contra la policia espanyola per les agressions que va rebre durant la celebració del referèndum i ara sembla que s'ha s'està desencallant. El procediment engegat pel president d'ERC a Tarragona estava estancat, tal com va explicar aquest diari, de moment havien declarat testimonis que havia aportat l'acusació, però segons ha explicat el seu advocat, Ramon Setó, es va acordar que havien de declarar dos agents investigats en el cas i que es van poder ser identificats. Tot i que se'ls va citar per declarar per videoconferència ja fa unes setmanes, el mateix advocat va demanar la seva suspensió perquè "no és el mateix interrogar una persona des de Saragossa en una pantalla de vídeo que tenir-lo davant i poder-li formular preguntes". Per tot plegat, va demanar que fos presencialment i els agents hauran de comparèixer en persona la setmana que ve.Aquesta decisió del lletrat ve motivada per la seva intenció d'ensenyar vídeos i fotografies de les càrregues policials i considera que mira un vídeo a través d'una videoconferència és molt complicat.El republicà, abans d'interposar la denúncia, va explicar als mitjans que la situació que es va produir l'1-O a la Imperial Tàrraco era molt perillosa, "amb mirades entre por i odi per part dels policies". El membre d'ERC va rebre tres cops mentre intentava aturar la multitud de gent que estava increpant la policia espanyola i així fer un passadís perquè poguessin marxar. El primer cop va arribar després del primer tret a l'aire de la policia, "vaig rebre un cop al casc, que portava amagat perquè no creguessin que era una arma, i me'l van trencar, si em toca el genoll, me'l destrossa". El segon va ser amb l'escut i el tercer ja va ser al cap, "vaig caure a terra, no em vaig aixecar per no arriscar-me més", ha afirmat. Albarran era un dels vuit investigats que aquest dimecres havien estat citats a declarar davant el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona pels fets que van passar l'1-O , a l'IES Tarragona i a la plaça Imperial Tàrraco, els mateixos fets pels quals el republicà va denunciar la policia espanyola. El president d'ERC s'ha acollit al seu dret a no declarar i se l'investiga per presumpte delicte de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat.

