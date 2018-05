La senyera ja oneja a la Casa de la República en la visita de Quim Torra

El president Quim Torra i Toni Comín s'abracen a la Casa de la República Foto: ACN

La senyera ja oneja a la Casa de la República de Waterloo, on aquesta tarda Quim Torra es reunirà amb els consellers a l'exili Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El president de la Generalitat ha estat rebut efusivament els dos consellers de Salut i Cultura que l'han rebut a l'exterior de l'edifici.Els polítics catalans analitzaran la nova situació després que ahir Torra nomenés els nous consellers per superar el bloqueig del govern espanyol i aixecar el 155 . El primer Govern que havia presentat incloïa els dos consellers a l'exili, que han estat substituïts per Laura Borràs a Cultura i Alba Vergés a Salut.Així ha estat rebut el president Torra quan ha arribat a la Casa de la República:

