Comencen les obres per ampliar l'hospital Parc Taulí de Sabadell

Recreació del renovat hospital Parc Taulí. Foto: Albert Segura

L’hospital Parc Taulí de Sabadell viurà en els propers mesos el tan esperat procés de remodelació, que permetrà incrementar la seva capacitat de llits i, per tant, d’atenció al pacient. Així s’ha presentat en un acte celebrat a la Capella de l’hospital, en què s’ha marcat de termini un total de 15 mesos per completar l’execució d’unes obres que dotaran el centre de 72 nous llits.L’acte ha comptat amb la participació del gerent de l’àmbit metropolità nord de la regió sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut, Lluís Franch, el president de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Modesto Custodio, i l’alcalde, Maties Serracant. El projecte compta amb un pressupost de 4.433.129 euros, que van ser cedits per l’Ajuntament a la Generalitat en concepte patrimonial, i requerirà uns 1.082.569 euros més en concepte d’equipament del centre.Des de l'any 1996 no es feia una obra d'aquesta magnitud, amb molts dels serveis que necessiten posar-se al dia, tant a nivell d'equipaments com d'infraestructures, i on a la carta als Reis hi ha un edifici annex nou. "L'ampliació és un primer pas en el bon camí", ha assenyalat Modesto Custodio, president de la Corporació Sanitària Parc Taulí.Amb les noves obres, es dotarà l'equipament de 18 noves habitacions amb un total de 72 llits, 36 per planta, en una superfície total de 2.114 metres quadrats dividida en dos pisos. Si res no es torça, els treballs s'allargaran uns 15 mesos, acabant durant el primer semestre de 2019, i amb la voluntat d'anar posant en funcionament les noves àrees de manera progressiva.Les obres són possible després de l'acord a què Ajuntament i generalitat van arribar al maig de 2016, en què, després de detectar un superàvit en els comptes de 2015, es decidia invertir 4 milions d'euros per facilitar a la Generalitat l'ampliació de les urgències, una decisió àmpliament criticada per l'oposició . Aquesta aportació es fa en concepte patrimonial, de manera que part de l’edifici tindrà propietat municipal."La ciutat hi guanya en l’acceleració d’altres compromisos, com el del nou CAP a Can Llong o el compliment del Pla Director de Salut que ha de començar al 2020”, ha assenyalat en roda de premsa l’alcalde, Maties Serracant. En la seva intervenció ha volgut recordar el conseller de Salut, Toni Comín, que ha considerat que "voldria ser en aquesta presentació", donat que va ser un dels artífexs perquè fos una realitat.

