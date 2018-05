JxCat encara insisteix amb la restitució tot i el nomenament del nou Govern

JxCat insisteix en la "restitució" de tot el Govern previ al 155. L'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi designat els nous consellers del seu executiu, JxCat ha reiterat que l'objectiu de la formació és que tant Carles Puigdemont -a la presidència- com els consellers destituïts Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Puig recuperin les seves conselleries.Així ho ha explicat el nou portaveu del grup, Albert Batet, després de la reunió de la formació aquest dimecres al matí al Parlament. En una roda de premsa al migdia, Batet ha apuntat a la reforma del reglament del Parlament, a la llei de Presidència i al control del DOGC com a eines per dur a terme la "restitució".Finalment, el nou portaveu de JxCat ha assegurat que el president espanyol, Mariano Rajoy, no s'ha sortit amb la seva, tot i que Torra ha hagut de nomenar nous consellers: "Rajoy ha prevaricat i ha fet una il·legalitat", ha apuntat Batet, després que el líder del PP s'hagi negat a signar el decret dels nomenaments dels primers consellers al DOGC.

