Una àvia para els peus a Arrimadas

En el segon capítol de Bienvenidas al norte de La Sexta, les àvies que protagonitzen el programa encapçalat per Jordi Évole van visitar el Parlament de Catalunya. Allà, a banda de trobar-se amb Miquel Iceta o Roger Torrent, també van poder conversar breument amb la cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. I una d'elles, la Carmen, tal com es veu en el vídeo , va tocar-li el crostó: "A Catalunya no tenim els problemes que vosaltres dieu".A banda, també l'interpel·la assegurant que "la culpa la teniu els polítics". Una sentència a la qual l'Arrimadas ja tira pilotes fora i culpa els que han estat governant: "Alguns tenen més responsabilitats que altres". "Inés, perdona, teniu l'obligació de tranquil·litzar el poble", li contesta.En una dinàmica similar es van expressar davant el líder del PSC, Miquel Iceta, a qui van assegurar que "me'n vaig amb una sensació boníssima. No és veritat que la gent no es parli. És mentida que la societat catalana estigui dividida", li etziba.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)