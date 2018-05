​El regidor de la CUP de Canet de Mar i un jove militant denuncien als Mossos amenaces de mort

El regidor de la CUP de Canet de Mar, Marc Jiménez, i el militant de l'organització juvenil La Forja Biel López denunciaran aquest dimecres als Mossos d'Esquadra les amenaces, algunes de mort, que han rebut a través de les xarxes socials en els darrers dies, després de l'enfrontament que va tenir lloc a la platja d'aquesta població per la plantada de creus grogues el dilluns 21 de maig."Són múltiples les amenaces, moltes d'elles de mort, sobre la base d'una mostra contrària a la ideologia d'aquestes persones. Entenem que es tracta d'un delicte d'odi", ha afirmat davant els periodistes l'advocat d'Alerta Solidària Jordi Busquets, que ha lamentat que en casos com aquest s'han trobat "amb la inacció de la fiscalia i dels cossos policials". El regidor de la CUP, que va ser un dels ferits a la platja, ha ressaltat que ni les agressions ni les amenaces "s'han de tractar com un fet aïllat, ja que són múltiples els atacs que estem patint al Maresme en els últims mesos".L'advocat d'Alerta Solidària ha assenyalat que el regidor de la CUP i el militant de La Forja han rebut moltes amenaces, algunes d'agressió i altres directament de mort, i insults després de l'enfrontament a la platja de Canet de Mar. L'edil cupaire va ser una de les persones que va resultar ferides en la baralla, que ja han interposat denúncia per les agressions. El militant de l'organització juvenil va rebre les amenaces després de fer-se ressò dels enfrontaments i de publicar una fotografia de les creus i de l'home gran que va resultar ferit a la cara. L'advocat ha explicat que cada dia Jiménez i López reben noves amenaces i que, per exemple, en el cas del militant de La Forja, tenen una trentena de perfils identificats.En una atenció als mitjans de comunicació abans de presentar la denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts de Barcelona, Busquets ha afirmat que les amenaces que han rebut Jiménez i López són "greus" i constitutives d'un delicte d'odi. Per això espera que s'investiguin amb la "rapidesa" i "urgència" amb què s'han tramitat altres casos i considera que la fiscalia de delictes d'odi "s'hauria de moure". Amb tot, Busquets ha lamentat que la "tergiversació constant de determinats estaments fa que es persegueixin només alguns sectors, mentre altres fets queden impunes".La CUP i La Forja assenyalen en un comunicat conjunt que darrere dels atacs a la platja de Canet de Mar i les amenaces hi ha "un grup organitzat que, de manera reiterada, pretén intimidar i atemorir les independentistes" i que no són "un fet aïllat". També denuncien que "s'empara i sosté el feixisme per les pròpies institucions per utilitzar-lo com una eina més de coerció, imposant un retrocés dels drets i la llibertat personal i col·lectiva". "Mentre uns toleren, i en alguns casos promouen, la presència de l'ultra dreta, nosaltres tenim clar que no els volem als nostres carrers", ha afirmat Jiménez.Tal com recorden en el comunicat, l'enfrontament a la platja de Canet de Mar es va produir quan "un grup d'ultra dreta" va agredir algunes persones que hi havien plantat creus grogues, una acció promoguda pel Comitè de Defensa de la República (CDR) per denunciar "la mort de la democràcia i la justícia a l'estat espanyol" i demanar la llibertat dels polítics i líders independentistes que es troben a la presó. "Algunes persones, encaputxades, es van dedicar a arrancar les creus grogues i agredir les persones que les custodiaven i exercien el dret de protesta i llibertat d'expressió", ha recordat Biel López.L'exdiputada i membre del secretariat de la CUP Eulàlia Reguant, que s'ha sumat a la convocatòria als mitjans de comunicació per donar suport a Jiménez i López, ha demanat "actuacions polítiques fermes per aturar el creixement de l'extrema dreta i el feixisme als carrers", més enllà d'utilitzar "tots els mitjans, com denunciar tots els atacs". "L'única manera perquè no quedin impunes les agressions del feixisme és que les fem aflorar i que de manera organitzada hi fem front", ha afirmat l'exdiputada,Reguant ha ressaltat que "des del mes d'octubre al Principat hi ha hagut centenars d'atacs de la ultra dreta i de grups feixistes contra grups independentistes i espais i ateneus de l'esquerra independentista". Per a la cupaire, aquests atacs es troben en "auge" i formen part "de la mateixa moneda, però una altra cara, de la repressió de l'estat".

