Primera petició de Colau per al nou Govern: destinar uns pisos en subhasta a ús social

Una de les primeres peticions que ha formalitzat el govern d'Ada Colau per al nou executiu català de Quim Torra fa referència a l'habitatge. L'equip de l'alcaldessa de Barcelona ha enviat una carta al Govern per demanar-li que aturi una subhasta prevista el 5 de juliol de 47 pisos i altres immobles d'herències intestades, que procedeixen de persones sense testament ni hereus, i que han passat a ser propietat de la Generalitat. N'hi ha una quinzena que són a Barcelona, entre els quals un edifici sencer del número 16 del carrer Llibreteria del Gòtic. La petició del govern de Colau és que tinguin un ús social davant les dificultats d'accés a l'habitatge. L'equip de l'alcaldessa ja havia expressat fa uns dies que no estava d'acord amb el destí d'aquests pisos . La missiva, a la que ha tingut accés, la va enviar el 24 de maig el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, i la va dirigir al secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, que en el nou executiu català passa a ser el vicepresident i conseller d'Economia. Montaner recorda que entre els 16 habitatges que se subhastaran a Barcelona n'hi ha alguns llogats i d'altres buits, i estan en zones molt cèntriques, com Ciutat Vella i el Poble-sec, on hi ha "una alta demanda d'habitatge assequible", subratlla."L'anunci de la subhasta coincideix amb una greu situació d'emergència habitacional a Catalunya i a Barcelona, provocada per la manca de parc públic", adverteix Montaner. Recorda que, per revertir "aquesta mancança històrica", l'Ajuntament ha comprat més de 500 pisos, ha impulsat la construcció de 55 promocions que suposen 4.500 habitatges i atorga ajudes de fins a 20.000 euros per mobilitzar pisos cap a la borsa de lloguer social. Malgrat els esforços, el regidor recorda que hi ha 300 famílies en llista d'espera de la Mesa d'Emergència del Consorci de l'Habitatge.Aquest organisme l'integren la Generalitat amb un 60% de responsabilitat i l'Ajuntament amb un 40%. A la missiva Montaner explica que l'abril passat van convocar una reunió extraordinària del consorci per abordar la situació de la Mesa d'Emergència, on "la Generalitat ha disminuït la seva aportació d'habitatges a un 21%, tot i l'obligació d'aportar-ne el 60%", continua. Agrega que en aquella trobada la Secretaria d'Habitatge del Govern va assumir el compromís d'incrementar la inversió a la capital catalana.Aquest compromís implica incloure la ciutat en la política de compres, ja que "dels 1.000 pisos adquirits a Catalunya només sis estan a Barcelona", concreta Montaner. També suposa impulsar la construcció d'habitatge i establir l'obligació que com a mínim 400 pisos dels 1.800 signats amb el BBVA es trobin a la capital catalana i es posin a disposició del consorci. El regidor conclou la carta afirmant que des de l'Ajuntament no entenen "la decisió de desfer-se dels pisos, alguns fins i tot amb llogaters, en lloc de facilitar-los", bé sigui a la Mesa d'Emergència o a qualsevol dels programes del consorci, i reclama aturar la subhasta.

Carta del govern de Colau a la Generalitat per aturar la subhasta de pisos by naciodigital on Scribd

