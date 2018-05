El jutge interrogarà l'esposa de l'acusat pel doble crim de Susqueda

El jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners (el Gironès) prendrà declaració a l'esposa del presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, en presència del fiscal, els advocats de l'acusació particular, la defensa i el propi investigat. Ho ha acordat després de decidir continuar el procediment per dos delictes d'assassinat (o homicidi) i un delicte de tinença il·lícita d'armes. Ara, segons avança Europa Press, el jutge concedeix a la defensa un termini de deu dies perquè assenyali quan es farà aquesta declaració, ja que la dona va anar a viure a Colòmbia poc després del crim. Si en dos mesos no ha pogut ser interrogada, el jutge cursarà una comissió rogatòria.De fet, el magistrat considera que hi ha indicis "més que suficients" que l'acusat, Jordi Magentí, va matar els joves a la zona de la Rierica del pantà de Susqueda, disparant-los amb una arma, i que posteriorment es va desfer dels cossos lligant-los a motxilles llastades amb pedres. Segons tots indicis, Magentí era l'única persona present al lloc en el moment en què van ocórrer els fets.El jutge també considera les declaracions d'un company de cel·la de l'acusat, a qui aquest va confessar que havia estat el seu fill qui havia comès el crim i que ell només l'havia ajudat a desfer-se dels cadàvers perquè l'hi devia, després d'haver matat la seva mare.De moment, però, el jutjat ja ha acordat realitzar més d'un centenar de proves; entre elles, citar 46 testimonis, inclosos els pares dels morts, el fill de l'investigat, i els veïns i excursionistes que estaven al pantà el 24 d'agost, quan va ocórrer el doble assassinat. A més, ha demanat nombroses diligències pericials als investigadors dels Mossos d'Esquadra, així com diversos croquis sobre el recorregut de l'Opel Zafira amb el qual les víctimes van arribar al pantà el 24 d'agost.

