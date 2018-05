La Fiscalia es querella contra Turull per donar part del patrimoni a la seva dona

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha registrat ja la querella presentada per la Fiscalia contra Jordi Turull i la seva dona, Maria Blanca Bragulat, per per un suposat delicte d'insolvència punible. Segons han informat, el ponent que de la sala d'amissions que decidirà si admet o no la querella serà el magistrat Francisco Valls.Segons el ministeri públic, el presumpte delicte s'hauria comès quan Turull es va desprendre d'una "part important" del seu patrimoni i el va deixar sota la titularitat de la seva dona. La Fiscalia Especial contra la Corrupció va enviar un informe el passat 15 de març a la Fiscalia Superior de Catalunya, que s'ha fet càrrec de la investigació donada la condició d'aforat de Turull per ser diputat al Parlament.La Fiscalia creu que Turull i Bragulat haurien formalitzat un "negoci jurídic de donació" el passat 8 de juny del 2017. El ministeri públic recorda que Turull està sent investigat pel Tribunal Suprem.

