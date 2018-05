Catalunya, primera regió europea en captació de fons per a recerca en pimes del 2014 al 2017

Catalunya és la regió europea que ha captat més recursos de la Comissió Europea (CE) destinats a projectes d'innovació de petites i mitjanes empreses entre 2014 i 2017, segons ha informat aquest dimecres la conselleria d'Empresa i Coneixement.En concret, 148 pimes catalanes han obtingut 61,9 milions a fons perdut per dur a terme projectes de R+D+i, procedents del programa SME Instrument del programa Horitzó 2020, que compta amb un pressupost global de 3.000 milions per impulsar projectes d'innovació amb un alt potencial per créixer internacionalment.Així, Catalunya se situa com a la primera regió per sobre del Sud-est d'Irlanda (50,2 milions), Madrid (48,3 milions), Llombardia (45,8 milions) i Illa de França (35,5 milions). En comparació amb els estats, el volum de fons se situa a un nivell similar al de Països Baixos (65,6 milions) i Finlàndia (65,3) i per sobre d'altres països com Irlanda (59,1) i Àustria (24,5).Segons el conseller delegat d'Acció, Joan Romero, "això posa de manifest l'alt nivell de l'empresa catalana", ja que són ajudes a les quals s'accedeix per concurrència competitiva i hi ha molta demanda, i ha destacat que les pimes catalanes han captat el 4,8% total del programa, malgrat que Catalunya només representa l'1,5% de la població de la UE.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)