TVE va concedir sobresous a la cúpula d'Informatius per la cobertura de l'1-O

TVE va premiar la cúpula d'Informatius de la cadena pel "notable esforç" que van fer per la cobertura del referèndum de l'1-O a Catalunya, segons ha avançat en exclusiva Vertele , que explica que va ser la mateixa Direcció d'Informatius que va demanar un sobresou més enllà del salari i els complements per al director d'Informatius, José Gilgado, i per al director de l'àrea de Nacional, Luis Javier Alcalá pel seguiment que van fer aquell dia.Segons el mateix mitjà, també es va gratificar membres de la suposada "redacció paral·lela" pels mateixos motius, mentre que els redactors de Catalunya denunciaven que se'ls havia apartat de la cobertura de la jornada. A banda, també es va presentar un informe de 70 pàgines on es recollien exemples de manipulació o censura, pels quals es demanava precisament la dimissió de la direcció.Va ser el passat 20 de novembre quan el director d'Informatius, José Antonio Álvarez Gundín, va demanar, a través d'una carta, a la direcció de Recursos Humans perquè concedís una "gratificació extraordinària" a sis treballadors. Pel que fa a les quantitats, Javier Alcalá va rebre 1.500 euros i José Gilgado en va percebre 2.000.

