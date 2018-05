ERC i PDECat votaran a favor de la moció de censura i el PNB no ho té decidit

ERC i PDECat votaran a favor de la moció de censura del PSOE, segons s'ha deduït de les seves declaracions aquest dimecres al Congrés. El diputat republicà, Gabriel Rufián, ha afirmat que fer fora el Rajoy no és una opció sinó una "obligació" en la seva intervenció. "La nostra obligació és votar contra "lladres i carcellers".Per la seva banda, el PDECat ha assegurat avui que votarà el mateix que el grup republicà , fet que es dedueix que també cedirà els seus vots per fer caure el govern del PP.Mentrestant, el PNB sosté que encara no ha decidit el sentit del vot dels seus cinc diputats a la moció de censura. 48 hores abans de la votació, fonts dels nacionalistes bascos insisteixen que malgrat que a hores d’ara “hi ha contactes amb tothom” la decisió respecte al vot “no s’ha adoptat” ni s’adoptarà aquest dimecres.Segons aquestes fonts, tal com va passar respecte a la votació dels pressupostos generals de l’Estat –que van prosperar gràcies al suport dels seus cinc diputats- serà l’executiva del partit, l’Euskadi Buru Batzar, qui resolgui l’equació i decideixi el botó que pitjaran en aquesta ocasió. A més, afegeixen, la decisió “no s’adoptarà avui” dimecres i “en cap cas” estarà vinculada a l’opció que puguin fer “terceres” forces.Els nacionalistes bascos desmenteixen explícitament d’aquesta manera les manifestacions del líder de Podem, Pablo Iglesias, que als passadissos del Congrés s’ha mostrat convençut que la moció prosperarà gracies als vots dels diputats independentistes (ERC i PDecAT) i del PNB.El PNB determinarà si la moció de censura de Pedro Sánchez triomfa o fracassa. Cs s'ha anat allunyant de la possibilitat de donar suport a la iniciativa del líder del PSOE, però el suport de tota la resta de grups -excepte del PP i de Coalició Canària, que ja ho han refusat- no és suficient per provocar un canvi al capdavant del govern espanyol, si els nacionalistes bascos no s'hi sumen. I per ara, es deixen estimar i no concreten com actuaran.

