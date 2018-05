Desmuntant cinc mites sobre la xocolata

La xocolata és un dels aliments amb més adeptes al llarg i ample del planeta. Una rajola a mitja tarda perfectament esponjada en mig d'una llesca de pa de pagès, un tros de pastís suau i esponjós després de dinar o una tassa de xocolata desfeta (i ben calenta) a primera hora del matí són alguns dels plaers irrenunciables per als amants d'aquest deliciós aliment.Ara bé, la xocolata ha estat històricament envoltada per un munt de llegendes urbanes: que engreixa, que és un substitutiu sexual o que fa sortir grans, entre d'altres. Què hi ha de cert en tots aquests mites? Ens els hem de creure? Tot seguit, en desmuntem cinc dels més estesos.Els aliments fets amb cacau han estat sempre en el punt de mira com a torpedes d'una nutrició saludable. Els experts - també d'àmbit europeu -, però, apunten cap a una direcció totalment oposada i titllen la xocolata com un bon aliat per a una correcta alimentació. Conté molt sucre, però també antioxidants que armen el cos per combatre certes malalties i, fins i tot, pot disminuir el risc de patir problemes cardíacs. Cal, això sí, menjar-ne amb moderació -com qualsevol altre aliment-.És, probablement, el mite més clàssic sobre la xocolata. És, però, una llegenda falsa. En primer lloc cal destacar que l'aparició d'acné respón, en una gran majoria dels casos, a factors genètics i hormonals. Els aliments ingerits no hi juguen, per norma general, cap paper en les imperfeccions cutànies.Fals. El fet de menjar xocolata no és addictiu. De fet, cap altre aliment ho és, tal com sostenen molts experts en nutrició . El culpable de bona part de les addiccions alimentàries és, ni més ni menys, que el sucre. El cacau per si sol, doncs, no genera dependència. Haurien de consumir-se moltes dosis de xocolata diàries, i amb grans quantitats de sucre, per donar lloc a una veritable addicció.La xocolata és un aliment que aporta molta energia, és ric en hidrats de carboni i dur compostos semblants a la cafeïna. No obstant això, ni activa el nostre organisme com una tassa de cafè ni potencia l'excitament sexual. La xocolata conté aminoàcids que són precursors de la serotonina, una substància relacionada amb l'humor i el plaer. Alleugereix i, en cert punt, relaxa... però no excita.Lligat amb el punt anterior, és cert que la xocolata té substàncies psicoactives i estimulants com la fenetilamina o la teobromina, però no pas amb quantitats superiors que altres productes. El sucre és un potent estimulant, però l'estat d'ànim no és tan senzill de modificar. A més a més, tampoc hi ha ni estudis ni proves concloents que la xocolata sigui un remei eficaç contra la depressió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)