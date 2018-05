Multa de 2,1 milions per l'explosió de gas a Tarragona el 2005 que va causar cinc morts

El Tribunal Suprem ha condemnat Gas Natural a indemnitzar amb 2,1 milions d'euros -1,6 milions de forma solidària amb l'asseguradora Mapfre- als afectats de l'explosió de gas que hi va haver el 10 de novembre del 2005 en un edifici de la Rambla Nova de Tarragona, que va acabar amb cinc morts, quatre de la mateixa família. Aquest incident també va lesionar una persona que hi havia al carrer, que va rebre l'impacte de parts de l'edifici i va perdre una cama.En primera instància, el jutjat número 2 de Tarragona va arxivar el cas i, posteriorment, l'Audiència de Tarragona ho va ratificar perquè ni la companyia de gas, ni la comunitat de propietaris tenien responsabilitat en el succés, ja que no se'n podia determinar la causa exacta. De fet, diversos perits van indicar al judici que s'havia acumulat la quantitat de manera molt ràpida.

