La Revista Esguard celebra el número 300 amb una entrevista a Quim Torra

La Revista Esguard arriba a les 300 edicions aquest dimecres. Per celebrar-ho, publica una entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat, que afirma la voluntat que “tothom expressi els seus accents”, i que demana alhora “circular tots plegats pel carril central, com hem fet fins ara”. Torra entra a fons en el tema de les conseqüències del 155 i en les diferències de criteri entre les diverses sensibilitats independentistes, en una conversa llarga amb l’editor de l'Esguard, Germà Capdevila, al Palau de la Generalitat.L’entrevista és el tema de portada del número 300 de la publicació, nascuda l’11 de setembre de 2012 com la primera revista catalana per a dispositius mòbils. Al llarg d’aquests gairebé sis anys han passat per les pàgines de l’Esguard els protagonistes principals de la cultura, la política i la societat catalanes, en converses amb Màrius Serra, Txe Arana, Matthew Tree i –fins que va fer el salt a la comunicació política– Toni Aira.La Revista Esguard ha consolidat més de 15.000 descàrregues setmanals gratuïtes en tauletes i telèfons iOS i Android. Des de 2017 també es publica una versió física anomenada Esguard Paper, en format revista-llibre trimestral, amb un tema monogràfic i entrevistes vinculades. L’Esguard també manté un acord de col·laboració amb el diariEls editors de l’Esguard preparen des de fa mesos un nou projecte, esperonats per la consolidació de la revista. El 20 de juliol naixerà una germana bessona en euskera, dedicada al mercat d’Euskadi i Navarra. Amb el mateix format i esquema de continguts que l’Esguard, la nova publicació es dirà Hamasei i es publicarà setmanalment en dues edicions: Biscaia i Guipuscoa, amb continguts propis elaborats des de Bilbao i Sant Sebastià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)