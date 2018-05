La CUP farà «oposició contundent» després de la «claudicació absoluta» de Torra

Les últimes decisions de Quim Torra a l'hora de conformar Govern han ratificat la CUP a l'hora de trencar l'aliança parlamentària amb JxCat i ERC. El diputat anticapitalista Vidal Aragonés ha certificat aquest dimecres que la "claudicació absoluta" a l'hora de renunciar a nomenar exiliats i presos els situa més clarament a l'oposició del que van anunciar en la sessió d'investidura : "si es pot fer d'oposició de manera més contundent, així ens trobaran. I no únicament a la institució, també al conjunt del moviment popular".Aragonés ha apuntat que la restitució, tot i no ser una proposta seva, es valorava com "un exercici de gestió política independent per part de JxCat" a la qual admet que "ERC ja va dir en campanya que potser no era la millor opció". Per contra, lamenta que l'Estat hagi vetat fins a tres candidats a la presidència i ara hagi impedit el nomenament de tres consellers, una "nova prova més de la trajectòria de renúncia del mandat de l'1-O i el 21-D per part d'ERC i JxCat".Una renúncia que afirma que allunya la construcció de la República i que, en canvi no serveix per sumar. Com tampoc no ho serveix el perfil del Govern, el qual també ha criticat el diputat, que considera que situa "un escenari pitjor pel que fa a l'execució d'una sèrie de polítiques que no donaran cap resposta concreta a les necessitats de les classes populars". Quant als perfils dels consellers, tem que aplicaran un "model neoliberal", amb gestió concertada de la sanitat i l'ensenyament, promovent "un model de territori per trinxar-lo i especular-hi" i mantenint "un model de gestió indirecta de les infraestructures estratègiques".Aragonés lamenta, per tant, que "mantindrà la mateixa línia de continuïtat de polítiques antisocials, que no emplaça els sectors de les classes treballadores que no saben si aposten per la República". La CUP així avança que intentarà "accelerar el procés nacional i ni una única renúncia" i faran oposició a les "polítiques antisocials i no donar resposta a les classes populars".Tot i això, ha destacat que l'independentisme és més fort que mai i decantat cap a l'esquerra, motiu pel ha emplaçat els CDR i l'ANC i a les bases d'ERC i JxCat a "no acotar el cap, sinó construir República" i els ha fet una "crida a no defallir i buscar l'alternativa en l'autoorganització i el municipalisme". En concret, demana que es "denunciï de manera molt clara que aquest Govern no serveix per construir República", però també "cal construir projectes i una primera part és una coordinació dels moviments socials i societat civil que vol construir República, que ha de plasmar-se al territori, amb mobilitzacions i construcció d'alternatives".Una resposta clara que s'articuli "en les properes setmanes, mesos i any per omplir el municipalisme d'alternatives reals". En aquest sentit, lamenta que JxCat i ERC no responen "a la majoria d'emplaçaments" que els fan els anticapitalistes per pactar estratègies conjuntes. Quant a les seves actuacions, també ha lamentat el previsible suport independentista a la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, sense "cap compromís" a canvi. "Quan, en el 15-M, cridàvem que "no ens representen", també ens referíem al PSOE", ha recordat, i espera que arribi aviat una moció de censura al règim del 78 a l'Estat.Hores abans i en aquesta línia, el cap de files de la CUP, Carles Riera, havia acusat JxCat i ERC de "màxima claudicació" davant l'Estat amb els nous nomenaments de consellers i d'anar en el "camí oposat" a l'1-O. En declaracions a El Món a RAC1, Riera ha valorat que el canvi de consellers a l'estranger o a la presó que va anunciar aquest dimarts el president Quim Torra és el "punt culminant d'una seqüència de claudicacions i acataments davant l'Estat".Ha assegurat que el govern espanyol estava "contra les cordes" des d'un punt de vista jurídic i legal i ha considerat que Torra tenia "legitimitat per insistir" en el nomenament dels anteriors consellers. Davant d'això, ha lamentat que el president de la Generalitat, "sense prestar major batalla", modifiqués el govern i rebés l'"aplaudiment" de l'Estat. Per tot això, Riera ha afirmat que les relacions entre la CUP i JxCAT i ERC es troben "en el pitjor moment" dels darrers mesos.Riera ha valorat que la unitat de l'independentisme va fer possible l'1-O i arribar al 27-O però ha afegit que des de llavors "l'únic que hi ha hagut han estat claudicacions". Ha assegurat que "no hi ha cap full de ruta per a arribar a la república i la independència" i que la fita més important que es marquen és convocar eleccions i "recuperar l'autonomia".Ha criticat també el posicionament de les dues formacions en el marc de la moció de censura impulsada pel PSOE contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja que ha considerat que el que estan fent és "negociar engrunes".En aquest sentit, ha afirmat que els cupaires han de fer "autocrítica" després d'haver apostat per la unitat de l'independentisme i vists els fets per tal de replantejar-se "seriosament" les coses. En aquest sentit, ha confirmat la seva posició "a l'oposició, tant davant de l'Estat com de l'autonomisme que avui representen ERC i JxCat".Ha reconegut també el deteriorament en les relacions amb aquestes dues formacions assegurant que es van assabentar dels nous nomenaments pels mitjans de comunicació: "La comunicació de JxCat i ERC amb la CUP és zero", ha manifestat.El diputat ha explicat que en aquest context, la seva formació el que ha de fer és reorganitzar-se i iniciar una "nova etapa de confrontació amb l'Estat i l'autonomisme". Ha afegit que teixiran noves aliances amb els moviments socials per iniciar una nova etapa de mobilització social per "tornar a obligar" les formacions polítics a entrar en la "lògica de la desobediència".Riera s'ha mostrat també crític amb l'actitud de JxCAT i ERC el passat divendres quan el diputat de Cs Carlos Carrizosa va retirar el llaç groc de la bancada del Govern a l'hemicicle i ha assegurat que ell l'hagués tornat a col·locar al seu lloc. A més, ha alertat que amb aquesta actitud, Carrizosa està "donant permís perquè es retirin llaços de forma violenta" i ha assegurat que al que s'enfronta la societat és un "context d'alça del feixisme dins i fora de les institucions". En concret, ha alertat que la formació taronja està "incorporant cada cop més elements de l'extrema dreta", també en el seu discurs i relat.

