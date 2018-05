Desordres públics i atemptat contra l'autoritat, els delictes que s'imputen als investigats per l'1-O a Tarragona

Arriben als jutjats els vuit investigats pels fets de l'1-O a l'IES Tarragona i a la plaça Imperial Tàrraco https://t.co/9fipOXTbTB pic.twitter.com/O6JThAbdRM — NacióTarragona (@naciotarragona) 30 de mayo de 2018

Els investigats pels fets de l'1-O a Tarragona ja coneixen els delictes que se'ls imputen. Aquest matí, vuit persones havien estat citades a declarar, de les quals només cinc han comparegut davant el jutge però només una ha accedit a declarar. Segons els advocats dels encausats, Carles Perdiguero i Ramón Setó, el primer que han fet ha estat demanar que "se'ns concretés la imputació", ja que no era clara perquè va ser notificada en un "referencial de otros".El jutge els ha informat que els fets pels quals se'ls investiga són estrictament els que van passar a la plaça Imperial Tàrraco, el dia 1 d'ocutbre, quan els agents de la policia espanyola s'estaven replegant després de la seva actuació policial a l'IES Tarragona. El magistrat els ha comunicat que se'ls investiga per un presumpte delicte de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. Aquests fets, cal recordar que són els mateixos que va denunciar el president d'ERC Tarragona, Sergi Albarran. El republicà va interposar una denúncia el 2 d'octubre contra la policia espanyola per les agressions que va rebre Setó i Perdiguero han explicat que només una persona ha declarat perquè no es trobava en el lloc dels fets. A més, han destacat que, com en les altres causes del 3-O i el 8-N, "no hi ha motiu per continuar amb aquest procediment perquè no hi ha causa que ho justifiqui" i per això, en demanaran el seu arxivament.En aquesta mateixa causa també hi ha el conseller de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, tal com va explicar NacióDigital. El cupaire ha estat un dels que ha entrat als jutjats i s'ha acollit al dret a no declarar. Els encausats han rebut el suport de desenes de persones que han volgut traslladar el missatge que no estaven sols, que no fessin ni un pas enrere i han cridat ben alt que "jo també hi era". El diputat d'ERC al Parlament, Òscar Peris, ha donat suport a les persones investigades. Les actuacions policials i les presumptes agressions als policies, estan reflectides en l'informe de la Policia Nacional, al qual ha tingut accés NacióDigital . Aquest document, emmarcat en les diligències prèvies a la causa per l'1-O, es va fer arribar al jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona, qui ha citat a declarar vuit persones aquest dimecres. En aquest informe, es detalla que quatre agents van set agredits durant l'actuació policial a la Imperial Tàrraco i a l'IES Tarragona per part de "radicals".Maria Sirvent, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, s'ha desplaçat fins a Tarragona per donar suport a les persones que "han estat injustament citades a declarar per defensar el dret a l'autodeterminació". Un dret "elemental que ha estat negat per part de l'aparell de l'Estat" i que "està imposant un doble càstig al poble català". Primer, segons Sirvent, a través de "la violència i la brutalitat policial" i segon, en "l'àmbit judicial, veiem la construcció d'una causa, d'un judici polític de país" que té per objectiu "perseguir el moviment independentista i també totes aquelles que defensen el dret d'autodeterminació i el seu exercici". La diputada ha destacat que cada dia "creixen més les citacions i hi ha més repressió", la qual "s'acarnissa" amb les persones que pertanyen a l'esquerra independentista.Sirvent ha denunciat que "la repressió ens persegueix desmobilitzades, ens vol silenciades, acomplexades i per això mai hem d'oblidar el motiu pel qual hem hagut de patir aquesta repressió". La cupaire ha recordat que la defensa "d'aquest motiu és la millor estratègia". En aquest sentit, ha afirmat que "qualsevol reculada, acatament marxa i pas enrere, com el del president Torra, no ajuda per acabar amb aquesta onada repressiva, ans al contrari, li dona ales".

