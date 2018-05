VÍDEO Pablo Iglesias s'emociona al Congrés denunciant les tortures d'un policia franquista

🎥 "Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla que es una ignominia para la democracia española".@Pablo_Iglesias_ ha leído algunos testimonios escalofriantes de Billy el Niño a Zoido #SesiónDeControl 👇 pic.twitter.com/VPViZSxT6t — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de maig de 2018

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha emocionat avui al Congrés en denunciar les tortures d'un conegut policia franquista anomenat Billy el niño. Iglesias ha llegit el testimoni d'una de les seves víctimes i li ha exigit al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que li retiri la medalla. La intervenció ha provocat un tens cara a cara amb el titular del govern espanyol."El seu govern té competències per retirar aquesta medalla que és una ignomínia per a la democràcia espanyola", li ha retret Iglesias. Zoido ha carregat durament contra Podem. "Vostès no seguiran temps al govern però tant de bo el ministre que nomeni el PSOE retiri la medalla a aquest malparit", ha asseverat Iglesias tot fent referència a la moció de censura que debatrà aquest dijous el Congrés.

