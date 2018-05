José Luís Ábalos presentarà la moció de censura del PSOE

L'encarregat de presentar la moció de censura del PSOE al Congrés el proper dijous 31 de maig serà el secretari d'Organització, José Luís Ábalos. Serà el primer en prendre la paraula quan comenci la sessió a les 9h del matí i darrera seu pujarà a la tribuna d'oradors el candidat que impulsa la moció, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Les dues intervencions no tenen límit de temps i el govern espanyol pot intervenir. Fonts socialistes han confirmat que s'ha escollit aquesta fórmula perquè és la mateixa que el PSOE va usar en la moció de censura contra Adolfo Suárez de maig de 1980, quan Alfonso Guerra (llavors secretari d'Organització del partit) va ser l'encarregat de presentar la moció amb Felipe González de candidat. La portaveu al Congrés, Margarita Robles, intervindrà en el torn reservat per als grups parlamentaris.El Congrés dels Diputats preveu votar la moció de censura presentada pel PSOE divendres 1 de juny pels volts del migdia. El debat s'iniciarà dijous a les 9h del matí i el PSOE ha escollit al secretari d'Organització, José Luís Ábalos, per presentar la moció. Llavors, el candidat, Pedro Sánchez, presentarà el programa del govern que pretén formar. Ambdues exposicions no tindran límit de temps i la previsió és que s'allarguin tot el matí. El reglament del Congrés recull que l'executiu pugui prendre la paraula en qualsevol moment del debat.Llavors, hi haurà un recés i serà la presidenta de la cambra, Ana Pastor, qui determinarà l'hora per reprendre la sessió. Després serà el torn de tots els grups parlamentaris, que tindran 30 minuts per a una primera intervenció. El candidat els podrà contestar un a un o, si ho prefereix, aglutinar totes les respostes al final. Tots els grups tenen, a més, un torn de rèplica de 10 minuts (en ordre de menor a major representació). En el cas del PSOE, qui intervindrà serà la portaveu al Congrés, Margarita Robles.La moció de censura s'aprova per majoria absoluta. Si Pedro Sánchez aconseguís els 176 vots mínims necessaris, la presidenta del Congrés ho posarà immediatament en coneixement del rei i del president del govern espanyol, Mariano Rajoy.A partir d'aquell moment, el candidat de la moció de censura es considerarà "investit amb la confiança de la cambra", tal i com recull la Constitució, i el rei el nombrarà president. En cas que sigui rebutjada, els 84 signants de la moció del PSOE no podran presentar-ne una altra durant el mateix període de sessions.

