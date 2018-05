VÍDEO i FOTOS Dues adolescents amb paràlisi cerebral pugen a la Mola

Foto de família al cim de la Mola amb la Nidia i la Nerea Foto: Cedida

El passat diumenge 27 de maig dues adolescents de 13 i 15 anys amb paràlisi cerebral van pujar a la Mola. La Nidia i la Nerea, de Terrassa, ho van poder fer gràcies a les cadires especials Joëllette, que permeten fer desplaçaments per muntanya.Són unes cadires tot terreny amb una sola roda que permeten que una persona amb mobilitat reduïda pugui fer recorreguts per terrenys no adaptats amb l’ajut de tres o més persones acompanyants que la condueixin.Les cadires que van utilitzar les adolescents van ser cedides pels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i pel Montseny, que van ajudar a fer realitat una experiència única per a les noies. Familiars i amics de les joves les van acompanyar en un dia molt especial per elles.Les noies estudien a l'escola d'educació especial el Pi de Terrassa i experiències com les del passat diumenge les van fer gaudir tant de la muntanya com de la companyia. Per la Nerea va ser la primera vegada que ho feia mentre que la Nidia ja va pujar-hi l'octubre del 2015.Un vídeo del primer ascens de la Nidia recull els millors moments d'un dia ple d'emocions.

