Diversitat i innovació, l'aposta de Girona per reforçar el vincle entre turisme i cultura

Una bona oferta cultural sempre va associada a la qualitat i la bona salut del turisme: la cultura com a pal de paller per consolidar valors com el dinamisme, l'excepcionalitat o la singularitat. Enguany, coincidint amb la commemoració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l' Agència Catalana de Turisme volen revalorar l'oferta turística amb "la creació de noves rutes temàtiques, dinamitzant equipaments culturals amb nous usos i fomentant la creació de paquets turístics".Són només algunes de les accions que contempla l'actuació del 2018, presentada aquest dimecres a Barcelona en roda de premsa. Les dues entitats han explicat l'oferta cultural de la Xarxa de Museus de les comarques gironines i els festivals de petit i mitjà format –que en total comprenen 26 museus i 26 festivals, en una aposta per la innovació i la diversitat–, i que estan associats també a l'èxit d'una marca tan consolidada com Costa Brava Girona Festivals L'any 2017, els equipaments de la Xarxa de Museus de les comarques gironines va tenir més d'un milió de visitants, amb els 34 festivals de la marca Costa Brava Girona a l'entorn dels 135.000 assistents i sense comptar-hi els 1,4 milions que van rebre els museus del "Triangle dalinià" , que no hi estan integrats.Aquest 2018, la Xarxa presenta una selecció d'activitats en què destaquen propostes que permeten conèixer els equipaments d'una manera única: des d'escape rooms (Museu del Mar de Lloret de Mar, museu dels Sants d'Olot) a capvespres singulars amb música d'arrel (Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, Museu Etnogràfic de Ripoll), o també recreacions en 3D (vil·la romana de Vilauba) o tallers de cuina marinera (Museu de la Pesca) o taperosurera (Museu del Suro de Palafrugell). Tots com a mostra d'una oferta singular.Els festivals emergents, alternatius i innovadors –26 en total–, són un clar exemple de diversitat i singularitat. D'una banda, per la seva ubicació (jardins, cales, edificis històrics i també religiosos), per les programacions (amb artistes internacionals i també locals) i, especialment, per la programació "off" (maridatges amb vins i cervesa, oferta gastronòmica, exposicions). En aquest sentit, destaquen Ítaca - Cultura i Acció, A Capella Girona Festival, Festival (a)phònica de Banyoles, Puigcerdà Music Festival o Amb So de Cobla, a Palamós.

