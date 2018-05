La nova xarxa de bus de Barcelona tindrà tres noves línies el juny

Mapa de les tres línies de la nova xarxa de bus que s'estrenen aquest juny. Font: TMB

El plànol de la nova xarxa de bus amb les tres línies d'aquest juny. Font: TMB

Les noves línies d'aquest juny i les que s'eliminen - D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana): línies de referència 24 (es modifica, perdent el tram entre el Paral·lel i Pl. Catalunya) i 50 i 51 (s'eliminen). Una part de la 50 es converteix en el nou 52 (Collblanc - Pl. Catalunya).



- V9 (Poble-sec - Sarrià): línies de referència 41 i 66 (se suprimeixen).



- V33 (Fòrum/Campus Besòs - Santa Coloma): línies de referència 42 i 143 (queden substituïdes)



- També es canvia la línia 60 (Besòs Verneda - Av. d'Esplugues) amb un nou traçat per Via Trajana i el carrer Santander. Deixa de passar pel carrer Extremadura i pel Balmes de Sant Adrià.

Barcelona culminarà el desplegament de la nova xarxa de bus abans d'acabar l'any. El 25 de juny, un cop hagi acabat el curs escolar, es posaran en marxa tres línies. Seran la D50 (Paral·lel-Ciutat Meridiana), la V9 (Poble-sec-Sarrià) i la V33 (Fòrum/Campus Besòs-Santa Coloma), i la xarxa es completarà la tardor amb cinc línies més. El dibuix final segueix sense contemplar cap línia per l'avinguda Diagonal, on el govern d'Ada Colau continua defensant implantar el tramvia malgrat el rebuig del ple . Segons la tinent d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, cal un transport potent a l'avinguda. "El que necessita la Diagonal és un tramvia i això no se substitueix per un autobús", ha defensat.A finals d'any, el 95% dels barcelonins passaran a disposar "d'un servei de bus d'altes prestacions a menys de 300 metres de casa", ha ressaltat Sanz. La nova xarxa està configurada amb eixos en horitzontal, vertical i diagonal, el més rectes possible i amb alta freqüència en dies feiners d'entre 5 i 8 minuts, segons ha explicat la tinent d'alcalde. El repte encara és incrementar la dels caps de setmana. Sanz ha recordat que és un projecte que s'està treballant des de fa dos mandats, i ha defensat apostar-hi fermament per la necessitat "urgent i inajornable" de lluitar contra la contaminació atmosfèrica.Les freqüencies de les tres noves línies serà d'un bus cada vuit minuts els feiners entre les 7.00 i les 21.00 h. La D50, que no apareixia en els dibuixos inicials de la nova xarxa i que es crea després d'un procés de participació ciutadana, és un eix diagonal que se superposarà en gran part a les línies existents 50 (Collblanc-Trinitat Nova) i 51 (Pla de Palau-Ciutat Meridiana), que se suprimiran. El 24 s'escurçarà per evitar l'encavalcament de part del recorregut, i deixarà de fer el recorregut entre el Paral·lel i Catalunya. Una part de la 50 es convertirà en la nova 52 (Collblanc-Pl. Catalunya).Pel que fa a la V9, és un eix vertical que substituirà el 41 (Pl. Catalunya-Francesc Macià) i el 66 (Pl. Catalunya-Sarrià). Transcorrerà de pujada pel carrer Entença i de baixada per Viladomat, per encaixar amb el disseny de les futures superilles. Per primera vegada el transport públic cobrirà el sector de les Tres Torres i la Bonanova entre la Via Augusta i l'avinguda d'Esplugues, a través de Calatrava, Iradier i Anglí.En relació a la V33, implicarà eliminar el 42 (Besòs Verneda-Santa Coloma) i el 143 (La Pau-Sant Adrià). Es tracta d'un altre eix vertical que seguirà el traçat del 42, i la part baixa coincidirà en bona part amb el 143. De manera coordinada i simultània es durà a terme una reorganització del servei d’autobús en l'àmbit de Sant Adrià de Besòs que comporta la creació de la línia urbana B21 i la modificació de la B23, totes dues de l'operador Tusgsal. També es faran canvis al bus 60. Les modificacions s'acompanyen d'altres millores, com nous carrils bus, per un import de 733.329 euros.Les tres línies de la nova xarxa de bus que es posaran en marxa aquest juny s'afegiran a les 20 en funcionament, que ja registren 369.000 validacions diàries. Són la D20, H6, H12, V7 i V21 (posades en marxa l'octubre del 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre del 2013); H14, V15 i V27 (setembre del 2014); H4, V11, V13 (febrer del 2016) i D40, V5, V29 i V31 (novembre del 2017). Amb les tres línies s'arribaran als 390.000 viatgers al dia, i ja suposaran gairebé el 53% dels usuaris que registren els autobusos de TMB.Les altres cinc línies que s'implantaran a la tardor, i que completaran el desplegament de la nova xarxa de bus, seran l'H2 (Av. d'Esplugues-Trinitat Nova), V1 (Districte Granvia l'Hospitalet-Av. d'Esplugues), V19 (Barceloneta-Pl. Alfons Comín), V23 (Nova Icària-Can Marcet) i V25 (Poblenou-Horta). D'aquesta manera, l'autobús de la capital catalana quedarà configurat amb 98 línies: 28 de la nova xarxa, 43 convencionals o complementàries i 27 de proximitat i bus de barri.Restarà pendent millorar les freqüències del cap de setmana, però els responsables municipals de Mobilitat defensen que primer cal "consolidar" les línies, segons Sanz. L'altre capítol per abordar és que la Diagonal disposi d'un transport públic que la connecti. Ara com ara no hi ha cap que l'enllaci de punta a punta. El que més s'hi acosta és el bus 7, que connecta el Fòrum i la Zona Universitària, però en una part important del recorregut (entre la plaça de Glòries i el Cinc d'Oros) no va per la Diagonal."L'aposta continua sent fer possible el tramvia", ha insistit Sanz, la qual ha subratllat que tenen "tot el consens tècnic i social per tirar-lo endavant" i el que cal és tenir el polític. Segons el director municipal de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, "té tot el sentit del món" que a la Diagonal hi hagi "un corredor molt potent de transport públic", però el sistema com s'acabi d'articular "depèn del sistema de presa de decisions" de la ciutat. "Estic convençut que es millorarà el transport públic de la Diagonal de manera ostensible perquè la ciutat ho requereix", ha asseverat Gomila, sense entrar a valorar de quina manera.

