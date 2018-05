La nova xarxa de bus de Barcelona s'amplia el 25 de juny amb tres línies i es culminarà a la tardor

Mapa de les tres línies de la nova xarxa de bus que s'estrenen aquest juny. Font: TMB

El plànol de la nova xarxa de bus amb les tres línies d'aquest juny. Font: TMB

Barcelona culminarà el desplegament de la nova xarxa de bus abans d'acabar l'any. El 25 de juny es posaran en marxa tres línies. Seran la D50 (Paral·lel-Ciutat Meridiana), la V9 (Poble-sec-Sarrià) i la V33 (Fòrum/Campus Besòs-Santa Coloma), i la xarxa es completarà la tardor amb cinc línies més. Segons la tinent d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, a finals d'any el 95% dels barcelonins passaran a disposar "d'un servei de bus d'altes prestacions a menys de 300 metres de casa".La nova xarxa es caracteritza per configurar eixos en horitzontal, vertical i diagonal, i que siguin el més recte possible i amb alta freqüència en dies feiners. Sanz ha ressaltat que és "més fàcil d'utilitzar" que la convencional i implica menys temps d'espera i de viatge, amb freqüències de pas d'entre 5 i 8 minuts com a màxim, segons ha assegurat. Ha recordat que és un projecte que s'està treballant des de fa dos mandats, i ha defensat apostar-hi fermament per la necessitat "urgent i inajornable" de lluitar contra la contaminació atmosfèrica.Les freqüencies de les tres noves línies serà d'un bus cada vuit minuts els feiners entre les 7.00 i les 21.00 h. La D50, que no apareixia en els dibuixos inicials de la nova xarxa i que es crea després d'un procés de participació ciutadana, és un eix diagonal que se superposarà en gran part a les línies existents 50 i 51, que se suprimiran. El 24 s'escurçarà per evitar l'encavalcament de part del recorregut, i deixarà de fer el recorregut entre el Paral·lel i Catalunya. Una part de la 50 es convertirà en la nova 52 (Collblanc-Pl. Catalunya).Pel que fa a la V9, és un eix vertical que substituirà el 41 i el 66. Transcorrerà de pujada pel carrer Entença i de baixada per Viladomat, per encaixar amb el disseny de les futures superilles. Per primera vegada el transport públic cobrirà el sector de les Tres Torres i la Bonanova entre la Via Augusta i l'avinguda d'Esplugues, a través de Calatrava, Iradier i Anglí.En relació a la V33, implicarà eliminar el 42 i el 143. Es tracta d'un altre eix vertical que seguirà el traçat del 42, i la part baixa coincidirà en bona part amb el 143. De manera coordinada i simultània es durà a terme una reorganització del servei d’autobús en l'àmbit de Sant Adrià de Besòs que comporta la creació de la línia urbana B21 i la modificació de la B23, totes dues de l'operador Tusgsal. També es faran canvis al bus 60.Les tres línies de la nova xarxa de bus que es posaran en marxa aquest juny s'afegiran a les 20 en funcionament, que ja registren 369.000 validacions diàries. Són la D20, H6, H12, V7 i V21 (posades en marxa l'octubre del 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre del 2013); H14, V15 i V27 (setembre del 2014); H4, V11, V13 (febrer del 2016) i D40, V5, V29 i V31 (novembre del 2017). Amb les tres línies s'arribaran als 390.000 viatgers al dia, i ja suposaran gairebé el 53% dels usuaris que registren els autobusos de TMB.Les altres cinc línies que s'implantaran a la tardor, i que completaran el desplegament de la nova xarxa de bus, seran l'H2 (Av. d'Esplugues-Trinitat Nova), V1 (Districte Granvia l'Hospitalet-Av. d'Esplugues), V19 (Barceloneta-Pl. Alfons Comín), V23 (Nova Icària-Can Marcet) i V25 (Poblenou-Horta). D'aquesta manera, l'autobús de la capital catalana quedarà configurat amb 98 línies: 28 de la nova xarxa, 43 convencionals o complementàries i 27 de proximitat i bus de barri.

