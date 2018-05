Millo amenaça: el 155 ha passat de «tabú» a «precedent»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha intervingut avui al Círculo Ecuestre per parlar sobre "Catalunya: estabilitat, cohesió i creixement". Ho ha fet en la vigília de la moció de censura que amenaça la continuïtat del govern de Mariano Rajoy. I ho ha fet en terreny abonat, en un dels clubs representatius del conservadorisme i l'empresariat més espanyolitzat. Millo ha defensat el balanç de la gestió de Rajoy, tant davant de la crisi econòmica com enfront el procés sobiranista.Millo ha advertit el seu auditori del risc que suposa la moció de censura presentada per Pedro Sánchez, que es debatrà demà al Congrés, que segons ell només pot triomfar si és amb el suport de "l'esquerra més bolivariana d'Europa i el populisme secessionista". Millo ha subratllat els riscos que suposa la moció per continuar amb la millora dels índexs econòmics. "L'estabilitat és la condició sine qua non de la recuperació econòmica", ha repetit el delegat governamental.El delegat ha dit que l'executiu espanyol ha actuat a Catalunya amb "prudència, moderació i determinació". "Ara tothom sap que la primera obligació de tot govern és defensar la llei" perquè, si no, "es trenca la convivència". Millo ha dit que, després de la intervenció de l'autonomia, "l'aplicació del 155 ha deixat de ser un tabú per ser un precedent de cara al futur". El delegat ha afirmat que seran "vigilants" amb el nou Govern de Quim Torra.El delegat ha dit que l'executiu espanyol ha actuat a Catalunya amb "prudència, moderació i determinació". "Ara tothom sap que la primera obligació de tot govern és defensar la llei" perquè, si no, "es trenca la convivència". Millo ha dit que, després de la intervenció de l'autonomia, "l'aplicació del 155 ha deixat de ser un tabú per ser un precedent de cara al futur". El delegat ha afirmat que seran "vigilants" amb el nou Govern de Quim Torra.Els més clàssics del PP s'han aplegat entorn Millo a l'Ecuestre. Hi eren Alberto Fernández, Jordi Cornet, Daniel Sirera, Concepció Veray... Com si es volguessin reunir en moments de "perill" com és la vigília de la moció de censura. També hi eren exponents de l'unionisme, Pepe Rusiñol, i el d'Emprsaris de Catalunya, Josep Bou, i el president de l'Hermandad d'Amigos de la Guardia Civil, Eduardo Montolío.Hi havia incertesa en les taules del Círculo Ecuestre mentre parlava Millo. La moció de censura que es debat demà al Congrés genera inquietud entre la majoria de socis. En la presentació que ha fet del delegat, el president de l'entitat, Alfons Maristany, s'ha referit a la incertesa amb què viuen les elits, recordant que han passat coses que no es preveien, com el resultat del referèndum del Brexit. Maristany ha fet referència als polítics que "en lloc de resoldre problemes, els generen i agreugen".

