Els 10 concerts imprescindibles del Primavera Sound

És un dels grans esdeveniments de l'agenda cultural barcelonina del curs, i aj és aquí. El Primavera Sound començarà aquest dimecres amb una jornada gratuïta amb reclams com Belle & Sebastian o al catalana Marion Harper, i viurà tres dies d'alta intensitat musical a partir de dijous, divendres i dissabte, dates del gruix del festival. Per anar fent boca i fer previsions, des deus oferim una tria de les 10 propostes que no et pots perdre.La seva proposta ja va passar pel festival l'any 2013. Aleshores, van meravellar un públic que va quedar astorat, que va gaudir de la contundència, dels moviments de Cave com a frontman salvatge, per l'energia expansiva d'una manera d'entendre el punk, per la manera d'esmolar les lletres i de fer-les tan crues i flamejants en directe. Cinc anys després, hi tornen, amb la promesa de deixar de nou tothom bocabadat. Presenten Skeleton Tree, un disc que és durament colpejat per la mort d'un dels seus fills.Björk, per fi, al Primavera Sound. Un dels talents més increïbles –amb tot el que vol dir el mot, a totes– de l'escena pop mundial. Fascinant, gèlida, hipercreativa, emotiva, sorprenent, transgressora i visionària. Qualsevol adjectiu queda en no-res davant de la seva proposta músico-escènica, amb l'experimentació marca de la casa sobre les bases del pop. Un dels grans reclams, i un dels noms que caldrà veure.És la diva, el mite, la cantant. Veterana i musa eterna, Jane Birkin arriba a un dels grans escenaris del Primavera Sound a demostrar tot el seu talent. Mostra fefaent de la revolució de la cançó francesa, de la frescor del pop que avançava amb l'alè de la revolta del 68. Una oportunitat per gaudir del llegat de Serge Gainsbourg, company i còmplice, amb Birkin / Gainsbourg: Le Symphonique, amb els 50 músics de l'Orquesta Simfònica del Vallés a l'escenari. Gran luxe.Té només 21 anys i una manera de cantar inconfusible, i ja arrossega centenars de fans que l'adoren i que l'han catapultat al capdamunt de la llista de noves aparicions més sonades dels darrers temps. Estrella a mig camí dels grans estadis i de la intimitat d'un auditori obscurs ple d'amants de l'emoció underground, l'autora de Pure Heroin mostrarà les raons del seu pop electrònic i d'un cançoner entre oníric i enèrgic que té un nou episodi al disc Melodrama.Una sessió especial per la jornada que inaugura tot l'esclat que vindrà de Primavera Sound, aquest dimecres a les vuit del vespre. Jason Pierce torna després d'un silenci de sis anys acompanyat d'una orquestra i d'un cor. Una actuació que omplirà d'energia còsmica l'Auditori del Fòrum i per la qual cal reservar tiquet d'accés.No podien faltar les Haim a l'edició 2018 del Primavera Sound, el tercet de germanes que van sorprendre amb un directe explosiu l'any 2014 i que l'any passat van delectar els fans més fans en un concert sorpresa a les tres de la matinada del dissabte. En aquesta ocasió venen a presentar les cançons de Something To Tell You. Un segon disc amb les cartes sobre la taula: pop revitalitzant d’arrel country i R&B enèrgic, vitamínic.A mitges entre el cel i l'infern, entre la vetlla i el sol, entre la nit i el dia, entre la fugida i l'addicció. Chvrches es fon i explosiona, alhora i concèntricament, com si no hi hagués manera d'escapar del magnetisme electrificat tan persistent, revitalitzant i enlluernador. I així es mostren en els pocs minuts que dura l'èxtasi de la felicitat d'aquest dolor: lleugers i densos, emocionals i càlids, amb tota la concentració d'estímuls i epopeies que fan que tot sigui, per uns moments, vibrant. Presentaran les cançons Every Open Eye (Universal, 2016).La primera actuació d'Arctic Monkeys al Primavera Sound arriba després de la publicació d'un nou disc esperat i cuinat a foc lent, Tranquility Base Hotel & Casino. Obscuritat al costat d'esclats de llum, glam adaptat als temps d'avui en dia i una aposta de maduresa que oferiran al costat dels seus himnes habituals,No podia faltar la ració –cada vegada més reivindicable– d'indie dels 90. Per això cal anotar l'actuació de The Breeders, la banda liderada per Kim Deal, exbaixista dels Pixies i autora d'himnes com Cannonball, inclosa al ja mític Last Splah (1993). Segueixen en plena forma, amb energia, somriures i ganes de sorprendre's a si mateixos, amb les cançons noves d'All nerve.Quan Nils Frahm trepitja l'escenari tot sembla contagiar-se d'una glopada d'extraordinària passió, d'emoció sense talls ni compassos. Una actuació que commociona i dilata el temps a través d'un repiqueig de cops insistents: els dits convertits en martells melòdics tocant com si l'ànima li vessés. Una revelació en forma de lletania que us farà entrar en una nova dimensió on el buit també pot ser soroll.

