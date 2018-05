Cs manté el «no» a Sánchez i revela que el PSOE va rebutjar noms alternatius com Jáuregui

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest dimecres que el seu partit li ha ofert sense èxit al PSOE que una persona afí al seu partit encapçali com a candidat "independent" la moció "instrumental" que defensen per convocar eleccions i li ha donat diverses alternatives: Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo i Javier Solana. De moment, ha afirmat que mantindrà el seu "no" a la moció.En una entrevista a COPE recollida per Europa Press, Rivera ha explicat que el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, es va reunir aquest dimarts amb el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos; i va elevar aquesta oferta, que va ser rebutjada perquè els socialistes insisteixen que "només pot ser Pedro Sánchez" qui es presenti com a candidat a la moció de censura."Hem posat sobre la taula, fins i tot, persones independents pròximes al PSOE, no tenim cap inconvenient perquè hi ha gent socialista que ha fet un paper d'Estat en aquest país. El senyor Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, Javier Solana. Persones que poden tenir respectabilitat a tota la cambra i dedicar-se bàsicament a treure el país d'aquesta crisi amb la convocatòria electoral", ha assenyalat.Després de destacar que el PSOE hagi rebutjat una proposta d'aquest tipus, ha reconegut que li "sorprèn que els socialistes ho fiïn tot a la cadira de Sánchez i no al fet que un socialista sense interessos electorals i que tingui credibilitat pugui convocar eleccions si el president del Govern, Mariano Rajoy, s'enroca".Rivera manté per aquest motiu la seva negativa a donar suport a la moció del PSOE contra el govern "amb separatistes i populistes per fer Sánchez president per un dia". "Jo amb els separatistes no vaig ni a la volta de la cantonada", ha deixat anar. Manté, doncs, la seva aposta per aquesta "via intermèdia", la moció instrumental, tot i que creu que "el més sensat" és que Rajoy "sorprengués a tots per una vegada" i mogués fitxa."Si avui Rajoy surt a l'opinió pública, fa una roda de premsa i diu que ha entès el missatge, que cal convocar eleccions més endavant però garantir primer els pressupostos i acabar bé la legislatura, Sánchez ha de retirar la moció", ha assenyalat.El líder de Ciutadans assegura que d'una altra manera, "davant d'una convocatòria electoral imminent, el PSOE es trencaria per la meitat" ja que li "consta que hi ha molts barons que no estan d'acord" amb mantenir la moció en cas que Rajoy assumeixi la seva sortida. La cosa és, com ha afirmat, "que Rajoy està al búnquer de Moncloa".En la seva opinió, "no s'ha de tenir por" a les urnes i cal arribar-hi de manera "ordenada". Sosté així que el candidat que encapçalés la moció instrumental que defensa Ciutadans hauria de portar "un programa de mínims" que recollís la convocatòria electoral i "l'estabilitat", és a dir, "garantir la Constitució" a Catalunya i l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, encara en el Senat.

