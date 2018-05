​El PDECat garanteix que votarà el mateix que ERC a la moció de censura

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha desvinculat l'aixecament de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya de la moció de censura de Pedro Sánche z i ha confirmat que la direcció del seu partit decidirà aquest dimecres el sentit del seu vot. Campuzano ha garantit que la seva decisió coincidirà amb la d'ERC, que fins ara s'ha inclinat pel vot afirmatiu.Així ho ha explicat Campuzano en declaracions a la seva arribada a la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on ha subratllat que la fi del 155 propiciat pel nou gabinet nomenat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i la moció de censura contra Mariano Rajoy "segueixen agendes diferents".En aquest punt, ha tornat a titllar "d'inacceptable" la decisió del president Mariano Rajoy de bloquejar el nomenament dels consellers empresonats o fugits i ha enaltit Torra per "prevaler la governabilitat de Catalunya" proposant nous nomenaments.A més, ha deixat clar que "no hi ha cap tipus de dubte" que la seva formació i el PDECat mantindran la mateixa posició en la votació de la moció de censura, prevista per aquest divendres, i que serà l'executiva de la seva formació la que prendrà una decisió sobre el sentit del seu vot aquest dimecres a la tarda.

