Lidl elimina definitivament les bosses de plàstic

La cadena de supermercats Lidl impulsa la seva aposta per la sostenibilitat mediambiental amb l’eliminació de les bosses de compra de plàstic de les seves botigues a Espanya per apostar per alternatives més sostenibles amb l’objectiu d’impulsar la seva reutilització.“Lidl fa un pas més amb l’eliminació de totes les bosses de plàstic de compra de les 550 botigues que té a Espanya, el que suposa una fita en la distribució espanyola, ja que deixarem de comercialitzar més de 100 milions de bosses l’any”, ha anunciat el director general de la companyia d’Espanya, Claus Grande.El directiu ha precisat que a Espanya es consumeixen prop de 7.000 milions de bosses de plàstic a l’any i només se'n recicla el 10%. Cada bossa de plàstic té un ús mitjà d e12 minuts, però triguen entre 100 i 500 anys en descompondre's, segons dades del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.La decisió del Lidl, que ha començat aquest 29 de maig a les Illes i abans de l’estiu arribarà a Madrid i Barcelona, tindrà un impacte mediambiental, ja que traurà de la circulació 100 milions de bosses cada any, estalviant al medi ambient més de 1.300 tones de plàstic, l’equivalent a la superfície de 2.500 camps de futbol.

