​Mor el conductor d'una motocicleta en un xoc amb un turisme al Vendrell

El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a primera hora del matí en una col·lisió amb un turisme a la C-31, al terme municipal del Vendrell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre s'ha produït quan passaven uns deu minuts de dos quarts de set del matí a l'alçada del quilòmetre 136,9, on per causes que es desconeixen els dos vehicles han col·lidit.Pel que fa la conductora del turisme, ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa l'afectació viària, s'ha hagut de tallar la C-31 en els dos sentits de la circulació i s'han fet desviaments per una rotonda propera al tram de la restricció. Al voltant de tres quarts de nou del matí, el trànsit ja s'ha restablert.

