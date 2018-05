Rajoy s'atrinxera i acusa el PSOE de ser incapaç d'arribar a la Moncloa per la via de les urnes

La sessió de control al govern espanyol al Congrés és aquest dimecres un assaig general de la moció de censura presentada per Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy que es debatrà demà. "Un tribunal de justícia i el ministeri fiscal ha dit que vostè ha faltat a la veritat en la declaració als tribunals per tapar la corrupció del seu partit", ha etzibat la portaveu del PSOE, Margarita Robles. Lluny d'assumir cap responsabilitat, el president espanyol no només no pensa dimitir, sinó que ha tret pit dels seus resultats a les urnes: "Hi ha qui vol ser president de qualsevol manera sempre i quan no hagi de passar per les urnes. Perquè si va a les urnes és incapaç d'arribar a la presidència".A l'espera que el PNB reveli què farà amb el seu vot, que pot ser determinant, la portaveu socialista ha defensat la moció de censura davant la "falta de credibilitat" de Rajoy i la falta d'assumpció de responsabilitats del PP. Segons Robles, cal un president espanyol "creïble" i capaç de garantir l'"estabilitat". L'intercanvi verbal amb el líder del PP ha estat sense treva. "Ha tornat Torquemada. No ho dic per vostè, que també", ha deixat anar Rajoy.La sentència del cas Gürtel ha estat el principal fil conductor de la sessió de control. "Fer fora lladres i carcellers de la Moncloa no és una opció, és una obligació", ha afirmat el diputat d'ERC Gabriel Rufián adreçant-se a tot l'hemicicle. També el portaveu d'En Comú Podem, Josep Vendrell, i la portaveu de Podem, Irene Montero, han recordat al president espanyol que la sentència conclou que hi havia al PP una "xarxa per delinquir". Montero ha reiterat que el PP s'ha dedicat "a robar" mentre deia que no hi havia diners per als pensionistes. "Això els converteix en els majors enemics d'Espanya", ha sentenciat.Rajoy no s'ha mogut gens de l'argumentari del seu partit, ha subratllat que el seu objectiu és esgotar el mandat i ha repetit que la sentència no condemna cap membre del govern, cap militant del PP ni als populars. De fet, s'ha adreçat a tots els grups per advertir-los que Pedro Sánchez els està "sotmetent a tots a un xantatge". Ha desgranat les dues opcions que el líder del PSOE té: o anar de la mà de Ciutadans o configurar un "govern Frankenstein" amb Podem i els independentistes.La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntalat la versió de Rajoy i ha llançat la cavalleria sobre el PSOE, a qui ha acusat d'estar assegur en una bancada amb dos expresidents implicats en el cas dels ERO d'Andalusia. "No ens donaran vostès lliçons de lluitar contra la corrupció. Tot això que ens diuen, li han de dir a Chaves i a Griñán per emportar-se els diners dels aturats per al sistema imperialista del seu partit", ha etzibat

