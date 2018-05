L'Amaia no es depila, i?

No anem bé. Un any més s'han batut rècords històrics en demandes de protecció de dones que tenen por d'homes que les amenacen. Concretament, el grup de menors de 18 anys ha necessitat un 15% més d'ordres cautelars per evitar les agressions. Un cop més, per tranquil·litzar-nos, s'ha dit que les denúncies augmenten perquè també augmenta el valor per dur-les a terme. No deixa de ser cert, però també és un bàlsam que s'evapora de pressa. La realitat continua sent que 653 noies van necessitar protecció dictada pel jutge i un total de 28.987 d'agressors van ser portats als tribunals. 51 dones ja no hi són per donar el seu testimoni. Les han matat.Psicòlegs, sociòlegs, pedagogs, comunicòlegs han corregut a analitzar les sèries i els videojocs amb què s'idiotitzen els nostres joves i han arribat a la conclusió que la càrrega sexista que amaguen o, més aviat, que mostren, és elevada. Se'ns dubte potenciar el model de dona tetona submisa no ajuda que es deixi de veure les noies com a objectes de plaer sense voluntat pròpia. Sí, s'hauria de tocar la cresta a guionistes sortits; sí, s'hauria d'augmentar l'educació sexual; sí, s'haurien de fer més campanyes per a la igualtat i bla, bla, bla. D'acord.En la ficció la dona poderosa és ara molt més present que quan nosaltres érem petits i, com a màxim, podíem comptar amb l'Afrodita i els seus pits letals. Les nenes tenen la Dora Exploradora, l'Amaia no es depila les aixelles -bé, per ella- , tenim presidentes, youtubers, alcaldesses, jutges, metoos a dojo, però no ens en sortim. I és que el discurs testosterònic, competitiu i agressiu forma part del sistema en què estem immersos. El problema és estructural i fins que no entenguem que defensar els valors femenins és l'única manera de salvar el planeta, ja podem anar posant pedaços, que els Trump i Putin d'aquest món aniran medrant. No es tracta de canviar costums sinó mentalitats i això sempre és molt lent. No defallim. Ens hi juguem el futur, el de tots.

