L'actor i director teatral Josep Maria Pou, premi Català de l'Any del 2017

L'actor i director teatral Josep Maria Pou ha estat guardonat amb el premi Català de l'Any que organitza anualment El Periódico en l'edició del 2017. Pou, que ha rebut el suport del 47% dels lectors del rotatiu que han participat en la votació per triar el premiat, culmina d'aquesta manera un any de molt èxits, ja que al d'ara hi suma la Creu Sant Jordi o el premi Gaudí d'Honor a la trajectòria.En rebre el premi, Pou ha explicat que no havia preparat cap discurs perquè "ni per un moment" havia pensat que pogués ser el guanyador. I a l'alegria que mostrava hi ha afegit "dos motius de joia", el fet de "tenir govern" i que "s'acaba el 155".En una al·lusió a la situació política dels darrers mesos, Pou ha explicat que "moltes de les coses" que ha "vist o llegit" no li han "agradat gens" perquè l'han fet sentir "que podia ser un mal català" perquè no hi estava d'acord. Però ha afegit que el fet que "unes persones" l'hagin triat a ell com a Català de l'Any el "reconcilia" amb "aquest mals moments de l'any".Pel que fa al premi del 2016, ha recaigut en el metge Oriol Mitjà, que lluita contra la malaltia infantil del pian. Segons destaquen els impulsors del premi, Mitjà va descobrir que una pastilla d'azitromicina cura aquesta malaltia similar a la lepra. El metge ha rebut el premi de mans del president de la Generalitat, Quim Torra, i del president del Grup Zeta, Antonio Asensio Mosbah.Mitjà ha assegurat que el premi l'emocionava perquè li dona "el poble de Catalunya, el que jo crec que és el meu poble". També ha afirmat que la "fortalesa" dels catalans és que saben "resoldre els problemes de manera pacífica". I en aquest sentit ha afirmat que no podia fer més que "rebutjar la violència rebuda l'1 d'octubre".Cal recordar que el lliurament del Premi del Català de l'Any del 2016 estava previst per al dimarts 16 de maig del 2017 al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Però es va ajornar pel fet que la plantilla d'El Periódico va decidir fer vaga durant quatre dies, del 15 al 19 de maig.

