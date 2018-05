​Torra viatja aquest dimecres a Bèlgica per reunir-se amb els exconsellers Comín i Puig

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà aquest dimecres a Bèlgica per reunir-se amb els dos consellers cessats per l'article 155 que viuen en aquest país i que ell al principi va voler que també estiguessin en el seu Govern: Toni Comín i Lluís Puig.El viatge es produirà després que aquest dimarts Torra hagi decretat el seu nou Govern , confirmant que renuncia a situar en el nou executiu a Comín, a Puig i als dos exconsellers que estan a la presó i també volien repetir: Josep Rull i Jordi Turull.Després de ser investit president, Torra ja va viatjar a Berlín per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i, després de prendre possessió del càrrec, va viatjar a la tres presons de la comunitat de Madrid en què estan presos els líders sobiranistes.

