​Societat Civil Catalana, enxampada mentint sobre l'«adoctrinament» a Borges Blanques

Nos llega esta imagen. Colegio en les Borges Blanques.

Para los que dicen que no se usan las escuelas como medio de adoctrinamiento en Cataluña. pic.twitter.com/GRQQ3WDtbW — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 29 de maig de 2018

Mentirosos. No es un colegio. Es una calle.https://t.co/kjU87WKwi9 — Sandarina (@Sandarina_) 29 de maig de 2018

Eso eso una calle. Pero da igual, si total, se lo creen todo. — Mariona (@__Mariona) 29 de maig de 2018

Ja seria bonic fer-ho en una escola com a taller antirepressiu i solidari, però es que resulta que és al puto mig del carrer. De fet, l’únic col•legi que surt a la foto és l’electoral: el poliesportiu on vam votar i guanyar l’1 d’octubre. <3 pic.twitter.com/w6fdmIpGQV — Jordi Calvís 🎗 (@jordicalvis) 29 de maig de 2018

Patinada de Societat Civil Catalana. L’entitat, en la seva línia de denunciar “l’adoctrinament” a les escoles catalanes, va publicar ahir a la tarda una foto a seu Twitter on es veia un carrer de les Borges Blanques (les Garrigues) amb llaços i creus grogues. La imatge s’acompanyava amb el següent text: "Nos llega esta imagen. Colegio en les Borges Blanques. Ayúdanos compartiendo. Os necesitamos. Para los que dicen que no se usan las escuelas como medio de adoctrinamiento en Cataluña".Les xarxes s’han cuidat de destapar la mentida. No es tracta de cap escola. És la foto d’un carrer de la localitat, on es veu el poliesportiu on es va votar l’1 d’octubre.

